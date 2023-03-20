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吳思瑤批馬英九赴陸　統戰大戲「名不正言不順」

▲▼蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講-吳思瑤。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委吳思瑤批評前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下月將赴陸祭祖，民進黨立委吳思瑤20日痛批，沒看過這麼拙劣的「互別苗頭」，從時間點、動機、行程安排處處可見國共合謀斧鑿斑斑，在中共領導人習近平持續強化施壓台灣實現統一、中國對台外交孤立、軍事威嚇之際，馬英九配合出演這部「限時上映」的統戰大戲，怎麼看都是「名不正、言不順」。

吳思瑤指出，選在總統蔡英文赴美演說及領獎的同一時間，馬英九自甘成為中國的「棋子」，不讓台美重要外交突破專美於前，刻意要以兩岸分治後最高層級西進中國的「兩岸破冰」來隔空較勁，企圖混淆國際視聽；台灣是民主同盟還是向威權靠攏？中國利用馬英九來擾亂輿論司馬昭之心路人皆知，操作手段拙劣，不甘寂寞的馬英九竟自請入甕，配合演出，可疑可議。

吳思瑤表示，馬英九的訪中消息是由香港的中共外圍機構先拋出，馬辦則是被動證實；誰主誰從？可議。她說，馬英九以祭祖為名，連許久未出鞘的金溥聰今日特別接受媒體專訪，振振有詞為馬辯護「祭祖是名正言順」，國台辦回以「慎終追遠」是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗，一來一往交相唱和，足見政治精算及角色分工。

吳思瑤隔空詢問，馬英九赴陸到底見誰？馬辦以「沒有馬習會」、也不前進北京來淡化爭議，但同時又強調「客隨主便」，國台辦也隨即附和「全力協助安排」，為行程安排預留想像空間，以過去中共的黑箱及國民黨的壞紀錄而言，馬英九此行說要透明公開，誰信？拿祭祖是家務事來包裝，以青年學子的交流來陪襯，在太平盛世之際或可接受，但在習近平持續強化施壓台灣實現統一、中國對台外交孤立、軍事威嚇之際，馬英九配合出演這部「限時上映」的統戰大戲，怎麼看都是「名不正、言不順」。

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