鄭文燦：馬英九赴中vs蔡英文訪美　當然是不同的「選項」

▲行政院副院長鄭文燦接受媒體訪問。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將率團赴陸祭祖，對此，行政院副院長鄭文燦20日下午受訪說，總統蔡英文訪美和馬英九訪中「當然是不同的選項」，期盼馬英九堅持民主價值、對等尊嚴的原則，展現台灣的立場。

鄭文燦今天上午出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎」2023年頒獎典禮，媒體席間關注，馬英九即將訪中祭祖，綠營質疑這會成為中共促統的棋子，也傳出是北京希望從今年下半年提前，可以削弱蔡英文訪美的效應？鄭文燦直言，「蔡總統訪美、馬英九前總統訪中，這當然是不同的選項」，馬英九訪中的行程，雖然還沒有完整公布，但基本的出發點，希望他能夠堅持台灣的民主價值，堅持對等尊嚴的原則，能夠展現台灣的立場，這是最重要的。

此外，媒體關注，民進黨立委初選今天開始登記，但民進黨主席賴清德的「誠信條款」不建議縣市議員轉戰立委初選，似乎引起部分派系不滿，也有現任議員開始挑戰現任立委，是否有抵觸「誠信條款」，甚至於不利於黨內團結？

對此，鄭文燦表示，民進黨黨內民主的機制必須要落實，所有的提名制度都需要通過民調的考驗，選擇出最好、最強的候選人，「我想一個政黨的責任是為國舉才，能夠讓最好的人才為社會服務，我想基於這樣的出發點，所有的機制都應該是朝這個方向」。