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【英語TOEIC通】履歷不想被秒刪？避開這5個NG英文

▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲ 求職履歷。（圖／取自Pixabay）

文／Buffy Kao

履歷是個人經驗的精華摘要，更是企業評斷求職者的第一關卡，為了展現自我，不少求職者會將履歷寫的「文謅謅」甚至「過於繁瑣」。依據人力銀行研究調查，人資平均只花八點八秒看一封履歷，若是履歷中有太多不相關的內容或是文字不夠精準，很容易就被「秒刪」。

根據麻省理工學院職涯輔導專家Lily Zhang在The Muse網站裡發表關於履歷表的禁忌用語一文，有6個常見但最好別出現在履歷內的英文字彙。本次就來檢查一下你的履歷表裡有沒有以下單字，這些單字也經常出現在TOEIC測驗中喔。

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1. Utilize使用

Utilize的定義為「make practical and effective use of」，意思是這個「使用」可以帶來極大效益。然而，許多人為了讓自己的文章看起來更有模有樣，反而濫用了這個字。其實當use就足以表達的時候，過度使用utilize反而會過於裝模作樣。

2. Assist協助
這個單字經常用來表達你不是主要的出力者，但有「偶爾幫忙」的意味。許多求職者無意間會在履歷中過度使用這個單字，但其實可以用更有力的單字替代，例如collaborate「合作」、contribute to「貢獻」，代表你也是主力成員，對這個案子貢獻許多。

Collaborated with other senior engineers to assure new software available for customers.
（我曾與其他資深的工程師合作，確保顧客能隨時使用新的軟體。）

I have contributed to the implementation of the new billing system.
（我曾貢獻一己之力，幫助建立新的收費系統）

3. Responsible for負責、掌管

這是個較籠統的詞彙，無法確實表達求職者真正的成就，若要清楚說明自身貢獻及能力，建議選用一些強而有力的單字，以確實表達過去的經驗。

Responsible for the proposal and implementation of the new processing procedure.
（負責新處理程序的提出和實施。）

Proposed and implemented the new processing procedure.
（提出並執行了新的處理程序。）

前者的敘述不僅有多此一舉的感覺，而且不夠明確，反觀後者一針見血表達求職者為某新程序的發起者並且同時是執行者。

4. Worked執行

work也是較為籠統的字彙，若在履歷中使用這個字可能無法引起人資的注意。這時候越有力量的單字越能讓人眼睛一亮，建議嘗試用calculated、facilitated、doubled、launched、reduced等更強而有力的單字，或許會有意想不到的效果！

Facilitated meetings for approval, design, and assembly of new polyfilm applicator.
（負責籌劃執行新的複合膜器的通過、設計及組合各事項等的會議。）

5. Something-ly

這裡指的是任何字尾是「-ly」的單字，也就是所謂的「副詞」。由於履歷表的空間有限，不建議使用太多副詞去堆疊修飾，因此尋找適合的動詞變成首要工作，如此一來能避免用太多副詞來附加說明。

Investigated psychophysiology, schema, and depression in young adolescents.
（調查青年的心理生理學、圖示理論以及憂鬱症現象。）

investigate為「調查」之意，這裡明確地指出求職者的研究領域以及主題，是履歷中常見的好用句型。

【TOEIC模擬試題】

1. I met Rebecca on her very first project, when we __________ on the soundtrack for the movie A Year in Denmark.
(A) collaboration
(B) collaborative
(C) collaborate
(D) collaborated

2. Mr. Bloom and Mr. Gordon will work together to __________ the timely launch of the new product line into the market.
(A) facility
(B) facilitation
(C) facilitate
(D) facilitating

解析：

1. 正解為(D)。句意為「我在瑞貝卡執行她第一個專案的時候認識她，當時我們因為負責A Year in Denmark這部電影的原聲帶而合作。」本題要考單字詞性的變化。句子後面用when帶出一個從屬子句，是個完整的句子，所以一定要有主詞和動詞。主詞很明顯是we，那麼後面要接一個動詞，故(D)為正確答案。

2. 正解為(C)。句意為「布魯先生和高登先生將會合作促使新的產品線能即時在市場上發表。」英文中一個句子只會有一個主要動詞，因此當需要多於一個動詞時，會使用「不定詞片語to + R.V.（原形動詞）」的形式來表達，故(C)因為正確答案。

延伸閱讀》各產業景氣大不同 學低迷、繁榮的英文

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