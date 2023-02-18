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打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲原PO整理爺爺遺物，意外發現一份驚人履歷，吸引上萬名網友按讚。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友近日整理老家，意外翻出「爺爺的履歷」，發現爺爺曾在許多機要單位任職，前主管包括前總統蔣中正、名將王柏齡、何應欽、陳誠等名人。照片曝光後，有內行網友一眼認出原PO爺爺的身分，還指出原PO奶奶是一代國學宗師王國維的愛女，曾和朱自清當鄰居。此言一出，網友們震驚不已，紛紛直呼「高手在民間」。

原PO在臉書社團「老照片交流道」貼出照片，稱近日賣掉房子，整理爺爺遺物，意外發現爺爺過去工作的履歷。從中可見，履歷保存良好，字跡工整，爺爺從民國22年起進入蔣中正主管的國府軍需學校（今國防大學管理學院）就讀，還任職過南京政府主計處長、黑龍江省政府會計長，且主官個個都是那時代的風雲人物，吸引超過1.2萬人按讚。

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許多網友看完紛紛留言，「天啊，主管都是當代名將」、「主管都是歷史課本上的人物」、「爺爺的字嗎？好工整漂亮！」、「主官那一排名字就有紀念價值了，當然這應該也歸屬於爺爺的榮譽，很厲害的履歷」、「這是很珍貴的文件，是一個家族記憶與認識先人的重要來源之一，建議妥善收藏」、「這要錶框起來！」

不過，有眼尖網友認出原PO爺爺身分，「看履歷是陳秉炎將軍，文人將軍非武將，中央大學會計系畢業，軍職政職都跟會計有關，您奶奶是王東明女士，其父為國學大師王國維，書香世家，忠良之後。您奶奶年輕時住清華園，跟朱自清（國中課文〈背影〉的作者）是鄰居。您爺爺來台後住永和，擔任過內政部會計長。」

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲有神人推斷出爺爺真實身分，讓原PO震驚「你怎麼知道？」（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

留言一出，吸引超過6000人按讚，連原PO都驚駭不已「no way！你怎麼知道？」、「是網路搜索還是我們家族認識？」其他網友也驚呼，「這才是真正的肉搜」、「比歷史老師還強」、「子孫恐怕都沒有您了解的詳細」、「這篇應該是2023最震撼、最強的一篇。我下巴都掉了」、「我跪著看完了」、「難道你是情報單位？」、「太佩服了！這才是真的喜歡歷史的人！」、「這不叫身家調查，是直接把別人身家給背起來了！」

▼完整履歷。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▼完整學歷。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

▲▼打掃發現爺爺履歷「前主管是蔣中正」　神人推出真實身分震驚萬人。（圖／翻攝自社團／老照片交流道）

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