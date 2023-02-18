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剛被裁員！工程師怒「老婆是吸血鬼」只會吃喝拉撒睡　網逆風砲翻

▲▼夫妻,吵架,情侶（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲人夫被裁員，竟脫口而出「被另一半吸血」！（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

科技廠吹起裁員潮，記憶體晶片廠美光（Micron）也證實2023年進行人員精減和減少外部招募。最近有苦主哀喊，美光待5年被裁員，資遣費超過6個月以上，對此，一名人夫自稱也被炒魷魚，儘管靠資遣能暫時安家，但有房貸、全家開銷要付，如今卻埋怨老婆猶如吸血鬼般，「我家這隻好像只會吃喝拉撒睡！」

一名男網友在Dcard訴苦，他就是「最近被裁員的工程師」，儘管有拿到一筆資遣費可暫時安家，但全家的經濟重擔都壓在他身上，老婆在家帶小孩，「每天吃的奶粉、副食品、尿布都要花錢，還有每個月3萬塊的房貸...心裡難免還是會發慌！」

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原PO說，目前也積極投履歷找工作，也曾暗示老婆能出去工作，幫忙減緩經濟重擔，不料老婆卻露出一副無關緊要的樣子，還反過來安慰原PO這陣子好好休息，之後再找工作就好，讓原PO無言以對「WTF？」

原PO也感嘆，待在家的日子，深感自己好沒用，「被裁就算了還被另一半吸血」，看著同事的老婆也是工程師，明明都是被裁員，但人家另一半願意扛起經濟生活，「但我家這隻好像只會吃喝拉撒睡？」

最後，原PO依舊是怨念大爆發哀喊，「人家常說男人運氣最好的時候，是在『娶某前、生子後』，怎麼我反而是運氣最差？」

文章曝光後，底下網友卻反砲翻，「各位女人看到沒！這就是全職在家帶小孩的下場，要被另一半說吸血，寧願付保母費也不要全職在家，沒人會感謝你」、「很差勁的心態欸！你老婆在家是都沒做事嗎？那你小孩怎麼還好好活到現在」、「馬上鬧離婚才是不能共苦吧」、「她有跟你共苦啊...」「羨慕別人到嫌棄自己的太太，連吸血這種話都講得出來，把自己失業的焦慮丟到太太身上，她安慰你，你認為她無關緊要，她要是跟你一起擔心，會不會又說她給你壓力，你真的好可怕」。

▼全場逆風罵翻。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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