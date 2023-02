【英語TOEIC通】連上六天班要人命！五步驟學請假英文

▲ 上班族遇到補班日總有許多話要說。(圖/CFP,示意圖)

文/李海碩

上周六是新春開工第一周的補班日,緊接著2月18日還要再補班一次,許多連續工作六天的民眾認為根本是討假還假,但其實這樣的補班機制是為了要讓勞動階層有長假可休。但也有不少人在補班日直接請假,選擇好好休息,本次介紹與假期相關的英文,以及要如何有禮貌、合宜地請假?在職場情境及TOEIC測驗中都很實用喔。

1. 請假先通知長官inform

請假的第一步就是要通知長官自己要請假,職場上正式的通知用法是inform「告知」,但是因為這個單字較為官方,所以我個人會更加建議使用request「請求」。

The manager informed the employees of the changes in the company's policies.

(經理告知員工公司政策上的改變。)

request是「請求」的意思,inform是通知自己一定要做這件事,比較適合用在病假或是喪假這類的假期。若是要請事假或是因為要安排度假,較適合用request。

The customer sent a request to the company for a refund on the defective product.

(客戶針對有瑕疵的產品對公司提出退款請求。)

The employee made a request to the HR department for additional time off due to a family emergency.

(該員工因家庭緊急情事,對人資部門提出額外休假的請求。)

2. 要說明原因due to

要請假就得說明原因,請假的種類有許多種,常見的假期分別有病假(sick leave),個人事假(personal leave),喪假(bereavement leave),產假(maternity/paternity leave),家庭事假(family leave),健檢/回診假(medical leave),度假(vacation leave)。

要特別注意的是產假(照護假)現在已經有分成父親(paternity leave)與母親(maternity leave)的類別。而「不假缺席」則是No Call, No Show,表示「沒打電話,也沒出現」。

要說明這些原因,最常用的片語是due to,後方直接加上成因即可。

The company's profits increased due to the successful launch of their new product line.

(由於新產品線的成功推出,該公司的利潤有所增加。)

3. 工作缺席absence

出席是presence,缺席是absence。這組是典型的字根字首反義字,後方的sence是「存在」的意思。

The manager allowed a flexible work schedule to accommodate the employee's absence from a family vacation.

(經理允許彈性的工作時程,來讓員工可以安排家庭假期。)

The employee's sudden absence caused concern among the team.

(該員工突然的缺席引起了團隊的擔憂。)

4. 要有職務代理人substitute

即使長官准假,自已的工作也需要有職務代理人,處理後續工作。不論是職務代理人或是代理老師,都可以使用substitute這個字。

The company is going to hire a substitute while I’m on maternity leave.

(在我休產假期間,公司會雇用一名職務代理人。)

The school was in need of a substitute teacher after the regular teacher called in sick.

(該學校在正式老師致電請病假後,需要一個代理老師。)

找人幫忙暫代工作,可以用片語fill in for,因為fill in有「填空」的意思是,與「填補空缺」意思相符,介係詞for後面加上代理的對象;或是更口語的cover「掩護」。

Jack will cover my duties during my leave.

(在我休假期間,Jack將負責代理我的職務。)

5. 有緊急事務請聯繫emergent

請假之後,長官最擔心的通常就是團隊工作出狀況,所以如果工作內容有人處理,緊急時候又可以聯繫,那准假的機會就會大幅提升。

The company activated their emergent response plan after receiving reports of a potential security breach.

(該公司在收到了潛在的安全入侵報告後,啟動了緊急應變計畫。)

bridge holiday連假與make-up day補班日

連假是透過把部分假期橋接起來所達成的假期形式,所以用bridge holiday來表示,而make-up有「補償」的意思,所以把上班時間「補」回來,就是make-up day。

The employees were excited about the upcoming bridge holiday, which would give them a much-needed break from work.

(員工對即將到來的連假很興奮,將可以從工作中好好休息一下。)

The employees were required to attend a make-up day to compensate for the missed training session due to an unexpected power outage.

(員工需要出席補班日來補上因為意外停電而錯過的訓練課程)

【TOEIC模擬試題】

1. The teacher had to find a ________ before taking a sick leave.

(A) spice

(B) substitute

(C) stripe

(D) star

2. The fire department was called to handle the ________ situation.

(A) emergent

(B) emerging

(C) exclusive

(D) encoding

解析:

1. 正解為(B)。題意為「該老師在請病假前要找一位代課老師。」(A)香料,(B)代課老師,(C)條紋,(D)星星。只有(B)符合句意,故為正解。

2. 正解為(A)。題意為「消防局收到電話要處理緊急狀況。」(A)緊急,(B)漸漸出現的,(C)獨家的,(D)編碼的。只有(A)符合句意,故為正解。

