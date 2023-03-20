馬英九訪陸恐害2024選情？　朱立倫：相信他會堅持中華民國立場

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九即將於3月27日展開訪陸行程，儘管一再重申不會與習近平、王滬寧等中共高層相見，但黨內仍擔憂會損及2024選情。對此，黨主席朱立倫今（20）日受訪表示，馬英九一定堅持中華民國立場，尊重民眾對國民的期待做出回應，並給予祝福。

馬英九將於3月27日至4月7日赴陸祭祖，並帶同「大九學堂」學員進行兩岸交流，行程依序為南京、武漢、長沙、重慶、上海，也會帶學生參訪中山陵、孫中山故居、南京大屠殺紀念館、武昌起義紀念館、黃鶴樓、湖南大學、重慶抗戰遺跡博物館、張自忠陵園、三峽博物館、和平飯店、四行倉庫紀念館等。

但由於今年要選舉，資深媒體人黃暐瀚便透露，馬英九此行曾受國民黨內質疑。對此，朱立倫今天在新北市議會國民黨團幹部交接典禮前夕接受聯訪，表示國民黨樂見兩岸交流，也希望透過此行讓兩岸和平。朱強調，相信馬英九一定堅持中華民國立場，也能夠對於民眾對國民黨的期待做出回應，「祝福馬總統」。

侯友宜則說，其實兩岸人民關係條例裡面就已經有相關的規定，大家按照相關規定來做，都給予尊重；當被追問，是否將衝擊2024國民黨選情？他則重申，政府有相關的規定，其實就按照政府的規定來做。