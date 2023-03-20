徵召「最強母雞」選總統？朱立倫、侯友宜都笑了　兩人並肩離去

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市議會國民黨團今（20）日舉行幹部交接典禮，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜自從選策會爭議後首度公開碰面，揮別上週「選策會」的劍拔弩張，兩人更上演「愛的抱抱」。朱侯離去時，被媒體喊聲問及「是否原地徵召侯選總統？」兩人都微笑不語，同時並肩離去。

朱立倫最近將徵詢總統的潛在人選，是否有聯絡了？侯友宜說，在這過程裡面，完全尊重黨的節奏；當被問及，先前曾提到在各個角色都會全力以赴，如果黨徵召參選總統，是不是也會全力以赴？侯則強調，自己從事公職生涯已經43年，永遠不忘初心，追求對國家、對人民、為團隊做出最大的貢獻，尤其一路走來，守護人民、讓國家社會穩定安全也是他不變的職志，所以都會盡最大的力量，讓國家、人民、團隊越來越好。

侯友宜稱尊重黨的節奏，不過，前國民黨秘書長金溥聰今日上午接受專訪時直言，最近朱的所作所為會被人懷疑到底是在找最強母雞，還是在削弱最強母雞？更說國民黨2024想要下架民進黨，就是用徵召方式快刀斬亂麻，對於金溥聰的意見是否納入參考？朱立倫回應，歡迎每位黨員提出建議，現在最重要的目標就是聽取大家的意見。