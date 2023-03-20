馬英九訪陸惹議　她看行程嘆就是「長輩尋根」：有什麼好罵？

▲馬英九預計3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九預計下周將率團赴陸祭祖，引發熱議，甚至有部分藍營人士產生疑慮。對此，國民黨台北市議員鍾沛君20日表示，攤開馬英九訪陸的行程，她認為，就是一位年逾古稀的長輩，與姊姊們一起尋根，看看父親年少時的老家，這是人性，這是人道，這到底有什麼好罵？

鍾沛君表示，馬英九訪陸消息批露至今，各種「膝反射式」的攻擊，或者冷嘲熱諷沒停過。但她認為，攤開馬辦公開的行程，就是一位年逾古稀的長輩，與姊姊們一起尋根，看看父親年少時的老家，這是人性，這是人道，這到底有什麼好罵？她提到，包括本黨自己人在內，都有人質疑為何要去，說會政治敏感，而她不得不佩服， 馬英九畢竟是大半輩子涉入兩岸關係的前中華民國總統，除了自家祭祖，與台人座談互通之外，其餘稍微政治性的參訪行程，就是一個精心安排，追尋中華民國的旅程。

鍾沛君舉例，中山陵、孫中山先生故居，武昌起義紀念館、和平飯店等，自不待言，說的是革命；南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址紀念館、四行倉庫抗戰紀念館，張自忠烈士陵園等，彰顯的是抗戰；湖南大學科學館，則是當年中國戰區第四受降區，受降儀式所在地。她大嘆，「換句話說，馬總統一路走在中華民國磨難的血淚史上，請問，到底要批評他什麼？」