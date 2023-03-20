馬英九將訪陸　柯文哲稱平常心：依法行政「不需扣帽子抹紅」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖，引發民進黨人士質疑使用何種身份，總統府更稱期盼馬英九作為前任國家元首，此行能夠向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為。對此，民眾黨主席柯文哲20日中午表示，倘若外界對卸任元首訪陸有疑慮，就應該要重新修法，否則平常心看待就好。

面對馬英九將於3月底赴陸祭祖，成為自1949年兩岸分治74年以來，第一位踏上大陸的中華民國卸任總統，引發許多民進黨人士批評。柯文哲20日於臉書表示，台灣必須法制化，才能成為一個正常國家，馬英九將赴陸祭祖消息一出，使許多民進黨人士跳腳，擔心馬英九赴陸會傷害台灣利益。

柯文哲認為，馬英九在2016年5月20日卸任，根據《國家機密保護法》，國家元首卸任後依法管制出國3年，2019年總統蔡英文將出境管制再延長2年，既然目前依法已經超過管制年限，只要經過合法程序，就應該尊重法制，若各界對於卸任元首訪中國大陸有所疑慮，就應該重新修法，「因為我們應該遵守法律規範，相信制度而不是相信個人。」

柯文哲提及，2012年前行政院長謝長廷在卸任閣揆之後，前往大陸進行5天訪問，也是到福建漳州東山島謝氏宗祠祭祖，當時媒體一陣吹捧，說謝長廷訪陸是「飲水思源」、「慎終追遠」，「如今輪到馬英九要去，就變成賣台統戰？其實依法行政就可以，不需扣帽子抹紅，慎終追遠，民德歸厚，既是人理之常，平常心看待就好了。」