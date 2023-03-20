馬英九赴陸12天　張麗善：以文化教育為目標，不用過多政治解讀

▲張麗善談馬英九赴陸一事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，成為1949年以來第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。對此，國民黨籍雲林縣長張麗善今（20日）表示，馬英九去大陸完全是以文化教育為目標，不用過度政治解讀。

張麗善今天參加媒合團膳業者收購高麗菜記者會時，被問到有關前總統馬英九赴陸行程，張麗善表示，馬英九是前任元首，是以他的教育基金會，去大陸跟所有的學生做交流，完全是以文化教育為目標，而且他也特別規避政治的風險，甚至不去北京也不談論任何政治，所以我們想單純就以文化教育來看待著件事情，不用過度政治解讀，跟過多的解釋。

馬英九自2016年卸任總統職務後，受到《國家機密保護法》等相關法令限制出境，直到2021年5月解禁後，出境才不再需要向總統府申請，但如果前往中國，仍須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，於出境前兩日及返台7個工作日內，分別填具進入大陸地區申報表，並檢附必要之佐證資料，向總統府申報。

蕭旭岑19日證實，馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，更值得一提的是，這是自1949年，兩岸分治74年第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。