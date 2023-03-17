選策會觀感差！　侯友宜電朱立倫5分鐘：人民不是這樣看的

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨中常會15日公布中央選戰策略會報名單，成員包含曾涉及賄選案的李全教、涉及炒股案的立委傅崐萁等人，引發部分藍營人士不滿。新北市長侯友宜更是罕見在臉書發文痛批，據了解，侯先前曾致電國民黨主席朱立倫，5分鐘內多次表達不妥，「人民觀感不好」；但朱強調選策會名單是他決定的，他會負起全責。

▲朱立倫公布選策會名單，侯友宜曾致電表達強烈反對。（資料照／記者林敬旻攝）

國民黨選策會成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教，以及曾涉及炒股案的傅崐萁等人，遭外界批評「黑金復辟」。侯友宜也罕見透過臉書開轟，「拒絕黑金在任何政黨出現，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之。」

對於外界爭議，李全教表示，自己不知道什麼是黑金，他唯一有爭議的就是台南市議長選舉，「我有賄選嗎？我有黑金嗎？我一輩子清白！」傅崐萁也在16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，並預告將在17日上午10點於立法院議場門口召開記者會。

▲李全教否認涉及賄選案。（資料照／記者林悅攝）

朱立倫16日出席智庫「缺水又缺電」記者會，會後被媒體問到侯友宜臉書發文開砲一事，表示認同「黑金絕對不能復辟」，因為不希望選策會在過程中造成困擾，所以本次選策會成員跟本次要初選的選區都沒有關係，主要是針對中南部艱困選區找尋優秀人才，目標是幫忙解決問題，不是製造問題，所以會虛心接受各方的意見，而中北部的優勢選區，則會持續進行初選，由各地方黨部負責。

▲傅崐萁涉及炒股案，被法院判刑2年10個月定讞。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜曾致電朱立倫，雙方談話不到5分鐘，他多次表達選策會名單不妥、人民觀感不好。儘管朱立倫解釋，選策會委員不會干涉初選，而是去艱困選區找候選人。但侯友宜不接受表示「人民不是這樣看的」。

另有親近朱立倫人士透露，朱立倫面對侯友宜的質疑，直接表示如果要檢討，就所有人都進選策會幫忙艱困選區，強調「名單是他決定的，他會負起全責。」