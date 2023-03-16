朱立倫堅持己見？　媒體人爆料：侯友宜早致電抗議選策會名單

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024立委選舉，國民黨中常會昨通過「中央選戰策略會報」，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，新北市長侯友宜也在臉書表達反對。媒體人張禹宣16日爆料，國民黨主席朱立倫公布名單前，侯友宜曾致電商談此事，並強烈表達反對之意，認為「該份名單與他所信奉的價值是完全背離」，可惜朱立倫最終依舊堅持己見。

張禹宣透過臉書發文爆料，事實上，在朱立倫公布名單之前，侯友宜早有致電商談此事，並且強烈的表達反對之意。侯友宜秉持的立論既強力又簡單，他認為，「該份名單與他所信奉的價值是完全背離」，可惜朱立倫最終依舊堅持己見。

張禹宣說，向來對黨務從不插手干預，連活動都鮮少出席，總是以市政規避，不沾鍋的侯友宜，竟反常地針對選策會名單，開炮黨中央「黑金復辟」，「沉默的王牌」突如其來的咆哮，恐怕也讓朱立倫為之詫異。畢竟此舉，觸犯的是侯友宜兩條不可跨越的紅線，一則是價值、二則是政治。

張禹宣指出，侯友宜做為警察出身的背景，過去強硬執法、正義的象徵與鐵漢柔情形象。若是作為代表黨的總統候選人，這份名單將讓侯友宜無從解釋更無法辯解，輿論與社會觀感上將會造成強烈的衝擊與傷害。

張禹宣表示，傅崐萁最大的問題恐怕不是黑金，而是其「自發性」的「卡侯」，擔任操盤朱立倫參選總統劇本的幕後軍師。他指出，傅崐萁曾同媒體高層聲稱搞定「郭朱配」，甚至在餐會上亂點鴛鴦譜、遊說人投入初選，就連屏東與雲林議長力挺朱立倫參選一事，恐怕背後都有高度連結。撇除掉立委不談，傅崐萁介入總統大選浮到檯面上已是眾人皆知。

張禹宣說，傅崐萁力拱朱立倫，當然不是出自熱心，而是存在於兩人之間利益競合的關係，也就是「行政院長」大位的爭奪。若朱立倫甘願作為一個造王者，未來政治路上的短程目標，將會與傅崐萁產生衝突；因此，唯有竭盡所能地把朱立倫擺在正元首或者副位，才能清出戰場。

「然而，朱立倫卻已放出強烈的『不選』訊號，而這也是踩到侯友宜紅線的原因。」張禹宣質疑，如果朱立倫鐵了心不選，又怎會不顧侯友宜強烈反對？黨內撻伐聲浪四起，他卻堅持要「卡侯」，讓傅崐萁擔任選策會龍頭的位子。

張禹宣強調，即便朱立倫信誓旦旦說，這只涉及立委艱困選區名單，絕不會觸碰總統人選，但別說看在侯友宜眼裡作何感想，「各位觀眾你會信嗎？」