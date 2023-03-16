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快訊／最快4/6發現金！普發6000進度再提速　特別預算3／24拚三讀

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲最快4月6日就領得到普發現金6千。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃16日召集朝野協商攸關普發現金6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」；協商決議，各黨團同意3月24日院會表決、三讀，也不提出復議，民進黨團總召柯建銘表示，預算撥到各銀行需要五個工作天，月底前這些手續都完成，清明節放假後就可以陸續處理，最快4月6日就領得到現金。

對於普發現金審議時程，柯建銘表示，大家前提就是排除朝野協商一個月，大家就能再繼續談下去，下週一截止收案、週二排程序委員會、週三、四朝野協商、最快下禮拜五表決，一天就能夠結束，預算案必須比較精準，議事處花一天時間對好資料，週六下午就能送到總統府，簽署後三天（27日）後生效。

柯建銘指出，預算一路撥到各銀行需要五個工作天，月底前這些手續都完成，清明節放假後就可以陸續處理，分為四階段有秩序安排，目前看起來24日是最快的，4月6日就領得到，但若照正常程序3月10日審查報告送出來、4月10日才能表決，就要一路到4月21日，大約延遲兩個禮拜。

國民黨立委謝衣鳯表示，行政院已經公告3月22日就可以上網登記，立法院應該要想辦法21日就完成程序，畢竟大家都有共識，應該想辦法解決這些程序問題、加快速度。國民黨團總召曾銘宗指出，既然蔡政府説都準備好了，希望越快越好，建議明天就截止收案，禮拜一協商、禮拜二就表決，一定來得及，如果來不及行政院要打屁股。

時代力量立委陳椒華表示，時力黨團建議下週三收案，在特別預算中有些項目本來在總預算中編列，國民黨團也一直有意見，希望收案時間能夠足夠充分讓大家討論、表決。

民眾黨立委張其祿指出，執政黨團希望24日院會表決、三讀，四月發現金，國民黨團也希望越快越好，但就實際程序來講，因為還有黨團提案，建議下周一、二截止收案，三、四協商，支持執政黨團版本。

最後朝野協商決議，各黨團21日下午3時前，將「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」之提案，送至財政委員會彙整，23日下午再次協商、並於24日院會表決、完成三讀程序，當日院會僅列特別預算案討論事項1案，不進行施政質詢。

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