　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介聽到將入選策會「兩度想開口沉默12秒」：傷了未來的候選人

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸落網，刑事局將2嫌押解回台，謝龍介對台南市警局長廖宗山的辦能力十分肯定 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨選策會成員引發爭議，不少藍營議員跳腳，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」，而有爭議的前台南議長李全教則直接請辭。對此，國民黨前台南市議員謝龍介16日在節目上突然被告知入選國民黨選策會，瞬間沉默12秒、兩度想開口卻說不出話，最後才坦言「這些名單傷到未來的候選人」。

謝龍介16日在政論節目在《新聞大白話》上表示，2022選後至今，他給檯面上可能參選總統的的趙少康、朱立倫、侯友宜、張亞中、郭台銘等人都打90分，因為大家都很節制，直到國民黨選策會的名單出現才出先爭議，認為名單應該要多接觸、考量民意。

謝龍介說到一半，節目主持人李作珩突然補充最新消息表示，國民黨將增補謝龍介、蘇清泉進入國民黨選策會。對此，謝龍介瞬間沉默12秒，兩度開口但都說不出話來；最後，謝龍介才開口表示，他上周跟國民黨秘書長討論台南的選情、名單等，認為有沒有進入選策會並不重要，但現在名單出來引發爭議、討論，已傷到了未來的候選人。

謝龍介表示，選策會是為了正當化找人背書，如優勢選區本來就會贏，根本不需要徵召，但台南、高雄沒有人想選，這時才需要徵招的功能，「不在這個位置，也可以為黨做很大的貢獻」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」！　邀她演女女作品嬌喊：老

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝龍介聽到將入選策會「兩度想開口沉默12秒」：傷了未來的候選人

快訊／傅崐萁明早10點召開記者會　喊話侯友宜：一起承擔國民黨

蔣萬安好感度6都墊底　藍營揭「一件西裝」看出團隊螺絲很鬆

「台美貿易倡議」第一階段談判內容曝光！　經貿辦：進度良好

朱立倫堅持己見？　媒體人爆料：侯友宜早致電抗議選策會名單

捐10萬善款！柯文哲籌組基金會首場公益活動　參觀身障者小作坊

黃暐瀚估「這兩人」列不分區前兩名　民眾黨政黨票恐破兩百萬

「中國若武力犯台對世界造成災難」　賴清德：中國也難以承受

二膽伙房兵脫逃滿7天　國防部未發布通緝原因曝光

蔡英文見美撥款委員會國防小組議員　「充分展現對台灣安全重視」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

高雄魚販持刀狂追女友　她被攻擊倒地送醫不治

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

驚悚畫面曝！騎車載9歲兒上學成永別　撞左轉貨車...父死兒斷腿

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

謝龍介聽到將入選策會「兩度想開口沉默12秒」：傷了未來的候選人

快訊／傅崐萁明早10點召開記者會　喊話侯友宜：一起承擔國民黨

蔣萬安好感度6都墊底　藍營揭「一件西裝」看出團隊螺絲很鬆

「台美貿易倡議」第一階段談判內容曝光！　經貿辦：進度良好

朱立倫堅持己見？　媒體人爆料：侯友宜早致電抗議選策會名單

捐10萬善款！柯文哲籌組基金會首場公益活動　參觀身障者小作坊

黃暐瀚估「這兩人」列不分區前兩名　民眾黨政黨票恐破兩百萬

「中國若武力犯台對世界造成災難」　賴清德：中國也難以承受

二膽伙房兵脫逃滿7天　國防部未發布通緝原因曝光

蔡英文見美撥款委員會國防小組議員　「充分展現對台灣安全重視」

中職官辦熱身賽開打　Eleven Sports開放22場免費看

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

新精神時光屋！類Rougelike塔防《最後的咒語》　享受啪啪碎肉感

媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡7金獎　未選中的路構成多重宇宙

快訊／戴資穎強勢13連勝布莎南　全英賽挺進女單8強

在你意想不到的地方辦秀！DIOR飛到「印度門」　LV降落義大利「美麗島」

威強電集團攜手台灣微軟　導入創新AI優化資源整合效率

劉樂妍好蹭！出歌酸「台灣缺蛋金門缺肉」　陸網諷：嚴重精神打擊

5歲童衝馬路影片曝！遭車猛撞肉球似彈飛　滾地狂爬找不到爸媽

相關新聞

快訊／傅崐萁明早10點召開記者會　喊話侯友宜：一起承擔國民黨

快訊／傅崐萁明早10點召開記者會　喊話侯友宜：一起承擔國民黨

針對2024立委選舉，國民黨中常會昨通過「中央選戰策略會報」，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，新北市長侯友宜也在臉書表達反對。對此，國民黨立委傅崐萁16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，懇請他建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列？並預告他將於明日上午10點在立法院議場門口召開記者會。

朱立倫堅持己見？　媒體人爆料：侯友宜早致電抗議選策會名單

朱立倫堅持己見？　媒體人爆料：侯友宜早致電抗議選策會名單

快訊／最快4/6發現金！　普發6000進度再提速

快訊／最快4/6發現金！　普發6000進度再提速

別讓選策會成2024破口！　游淑慧直批：李全教至今還在硬拗

別讓選策會成2024破口！　游淑慧直批：李全教至今還在硬拗

李全教「請辭選策會」！　國民黨下周三常會增補蘇清泉、謝龍介

李全教「請辭選策會」！　國民黨下周三常會增補蘇清泉、謝龍介

關鍵字：

謝龍介選策會候選人國民黨總統

讀者迴響

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

民雄鄉建國路車禍

民雄鄉建國路車禍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面