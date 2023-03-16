謝龍介聽到將入選策會「兩度想開口沉默12秒」：傷了未來的候選人

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨選策會成員引發爭議，不少藍營議員跳腳，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」，而有爭議的前台南議長李全教則直接請辭。對此，國民黨前台南市議員謝龍介16日在節目上突然被告知入選國民黨選策會，瞬間沉默12秒、兩度想開口卻說不出話，最後才坦言「這些名單傷到未來的候選人」。

謝龍介16日在政論節目在《新聞大白話》上表示，2022選後至今，他給檯面上可能參選總統的的趙少康、朱立倫、侯友宜、張亞中、郭台銘等人都打90分，因為大家都很節制，直到國民黨選策會的名單出現才出先爭議，認為名單應該要多接觸、考量民意。

謝龍介說到一半，節目主持人李作珩突然補充最新消息表示，國民黨將增補謝龍介、蘇清泉進入國民黨選策會。對此，謝龍介瞬間沉默12秒，兩度開口但都說不出話來；最後，謝龍介才開口表示，他上周跟國民黨秘書長討論台南的選情、名單等，認為有沒有進入選策會並不重要，但現在名單出來引發爭議、討論，已傷到了未來的候選人。

謝龍介表示，選策會是為了正當化找人背書，如優勢選區本來就會贏，根本不需要徵召，但台南、高雄沒有人想選，這時才需要徵招的功能，「不在這個位置，也可以為黨做很大的貢獻」。