黃暐瀚估「這兩人」列不分區前兩名　民眾黨政黨票恐破兩百萬

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統大選，資深媒體人黃暐瀚16日表示，若民眾黨主席柯文哲將前台北市副市長黃珊珊，以及無黨籍立委黃國昌兩人加入民眾黨，並列為不分區前兩名，那立院席次就可能拿到政黨票破兩百萬、總席次搶八。此外，他也推測，在柯文哲參選總統情況下，若民眾黨能積極爭取「分離投票」，那「藍綠不過半」的情況就有可能會發生。

黃暐瀚今日透過臉書發文表示，身兼副總統的民進黨主席賴清德已登記參加黨內初選，相較綠營看似「定於一尊」情勢，國民黨則軍心大亂。至於民眾黨，柯文哲這陣子則如人間蒸發，話題不多、存在感不大。

根據「震傳媒」日前所公布的總統大選最新民調顯示，若是三腳督局勢，賴清德以39.3％領先新北市長侯友宜27.8％、前台北市長柯文哲18.2％；若回到藍綠「單挑」狀況，賴、侯兩人差距僅4.2％。

對此，黃暐瀚認為，賴清德已經碾壓各種組合，不管一對一或三腳督，都是賴清德獨走領先。不過，這也讓民眾黨那「18％到20％」的支持度，在藍營支持者眼中變得刺眼，常會聽到有人抱怨「又選不贏，跑出來攪什麼局？」

「難道評估可能選不贏，就沒資格出來選嗎？」黃暐瀚認為，或許柯文哲參選對藍營來說是攪局，但對民眾黨而言則是存活下去的權利，所謂「小草也有鑽出石縫的權利」。就算總統最後沒選贏，如果立委席次能維持，甚至增加到八席以上，那黃國昌所說「藍綠不過半」，國會生態將會為之改變，就會是真的。

黃暐瀚表示，黃國昌目前是時代力量黨籍，但他也曾公開表態他不想再當立委；而黃珊珊也一直維持無黨籍，至今尚未加入民眾黨，若柯文哲有本事爭取到黃國昌、黃珊珊兩人加入民眾黨，並列為民眾黨不分區前兩名，那立院席次就有可能拿到政黨票破「兩百萬」，總席次搶八。

黃暐瀚分析，2020年選舉，民眾黨政黨票拿下158萬，席次五席；國民黨470萬，民進黨480萬，藍綠各拿13席。如果在有母雞，也就是柯文哲參選總統的情況下，積極爭取「分離投票」，那麼「藍綠不過半」的狀況也許就有可能發生，而這也是他目前看到，民眾黨2024最好的路。