快訊／傅崐萁明早10點召開記者會　喊話侯友宜：一起承擔國民黨

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024立委選舉，國民黨中常會昨通過「中央選戰策略會報」，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，新北市長侯友宜也在臉書表達反對。對此，國民黨立委傅崐萁16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，懇請他建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列？並預告他將於明日上午10點在立法院議場門口召開記者會。

傅崐萁今日晚間透過臉書發文表示，歷盡風華的國民黨從百年大黨、兵強馬壯、糧草充足，到今天家徒四壁、無米無油無糧，只剩一群熱愛中華民國，熱愛台灣的伙伴們。為了解救在情勢險峻兵凶戰危的兩岸關係中，守護和平也守護台灣，而必須面對2024大選贏回國家，贏回安定繁榮而背水一戰。

傅崐萁指出，多年來他只對綠營強力監督、批判，而從不對內相向，因為團結是勝選唯一的路，也正因為如此，有共同的承擔與努力，去年九合一才能獲得大勝的好成績。對於即將到來的總統大選與立委選舉，「聽到侯友宜在巿政繁忙的公務中，公開呼籲國民黨要黨務革新，我非常感動。」

傅崐萁更喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，懇請侯建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列？有哪些地方需要再調整，才有最強戰力？他強調，「國民黨是大家的，唯有同心協力才能撥雲見日、撥亂反正、陽光普照。贏回中華民國守護台灣，完成神聖的歷史任務！」