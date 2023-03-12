學甲人盼復育工程空間轉型休憩使用　台南市府：會採納地方意見

▲台南市學甲垃圾掩埋場復育改建工程，環保局表示，近日已赴現地開挖送驗，均符合中央規範。(圖臺南市政府提供，下同)

地方中心／台南報導

因為民代對掩埋場復育工程是否只規劃壘球的練習空間有疑慮，在地人士建議市府乾脆空間場地轉型，提供給地方使用，成為多功能休憩使用空間。對此，台南市政府表示，有收到地方反應建議，會請環保局作後續用途評估；而外界關切工程設計，合法使用合格之再生粒料填實，經環保局開挖送環保署檢驗，均符合中央規範。

新達里長陳敏男、中洲里長林清發說，現環保局所規劃的練習場，是應地方民意要求，但Covid-19疫情，打亂規劃，迄今市府也未公告開放。後續大家開始想，既然有場地，不然就做公園、槌球場、木球場等能多功能休憩使用的場地。一方面增加在地的休憩的新去處，另方面也可以在場遇上活動順便聯絡居民的感情。

▲學甲新達里長陳敏男(左)向區長張明寶反應地方意見。

對於轉型休憩使用的想法，地方上大多表示贊同，包含秀昌里一秀社區、平和里平和社區、三慶里頂洲社區、仁得里仁得社區、新榮里新榮社區、大灣里大灣社區等社區發展協會及長壽會等在內，均表達樂觀其成且有所期待。希望市府可以加速轉型活化，讓日後開放可以更符合大家的使用需求。

區長張明寶表示，其實活化轉型的意見，他一直都有收到，會協助反映里長和社區的意見給環保局，確保意見能受重視。他指出，若鄉親考慮做多用途的活化，不論是做公園、木球、槌球場等，或要舉辦活動、聯絡情誼或看日落，他都會盡量來幫忙反映。

台南市政府表示，有收到地方反應意見，而目前場地未開放，如地方對場地使用用途有更多元的想法，會採納做後續用途評估。對外界關切工程設計部分，填實用的再生粒料，經環保局開挖送環保署檢驗，結果均符合中央規範，且為配合中央推廣循環再生的政策方針。惟因COVID-19疫情發生，所以場地無對外開放，僅做基礎清潔養護工作，後續會再依地方意見作調整。

▼台南市政府環保局開挖送環保署檢驗之結果，均符合環保署規範標準。