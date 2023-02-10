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爐碴條款！環保署研議課「資源循環促進費」　管控事業廢棄物

▲台南環團前往台南地檢署按鈴控告台南學甲爐渣案，要求調查非法掩埋爐碴及向多家銀行貸款，涉嫌欲蓋廠房及湮滅證據。（圖／記者林悅攝，下同）

▲環保署研議課「資源循環促進費」，避免類似台南學甲爐碴案重演。（圖／記者林悅攝）

記者許敏溶／台北報導

台南學甲爐碴案引發各界關注，為了讓類似的事業廢棄物能夠妥善獲得利用，並降低為環境污染，環保署研擬修正廢棄物清理法，針對產生爐碴等事業廢棄物的源頭，課徵資源循環促進費，透過補貼再利用的最終使用者，引導再利用產品適材適所，目前正在研擬費率當中，預計最快今年六月底前提出相關草案。

台南學甲農地遭到爐碴廢棄物回填汙染，引發各界關注，環保署正規劃進行修法，環保署廢管處長賴瑩瑩今天透露，將透過法課徵資源循環促進費，引導爐碴、轉爐石、氧化碴等事業廢棄物再利用，並藉此降低對環境污染。

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環保署廢管處簡任技正彭成熹進一步說明，目前資源再利用項目很多，也很成功，但仍無法與天然材料競爭，主因是使用者若認為使用再生料與天然材料差不多，就不會想使用再生料，但此舉就導致天然資源一直被耗竭。

▲▼環保署廢管處簡任技正彭成熹說明，將透過修法，課徵資源循環促進費。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署廢管處簡任技正彭成熹說明，將透過修法，課徵資源循環促進費。（圖／記者許敏溶攝）

為避免上述狀況，彭成熹指出，透過從最前端課徵費用，拉近再生料與天然材料差距，在市場上有競爭力，工程單位才會想用，而工程單位使用後再去查核，再給予補貼費用，就不會出現像學甲案亂丟的狀況，政府也不用到處去查到底誰亂丟，可謂一舉兩得，因為可以領錢而不會亂丟，這是設計這制度最大用意。

彭成熹也以學甲案為例，回填爐碴主要就是氧化碴、還原碴，只要透過經濟部工業局再利用管理辦法好好做，就是很好工程材料，但很多人低價搶標卻沒做好分類，造成後端被認為是廢棄物，若是從前面就針對產源收費，除了有錢去稽查再利用機構加工成預拌混泥土是否有依照標準做，最後填的人，就可以依照每公噸領錢，可謂一舉兩得，但費率還在研議中，最快今年六月底前提出相關草案。

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