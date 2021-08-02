網傳陳信宇涉剽竊作品糾紛　台南市府：支持警方偵辦

▲協助黃偉哲競選總部「候選人Q版」繪製的陳信宇，被人指控網路遊戲涉及剽竊等糾紛案，台南市刑大科偵隊跟婦幼隊網路巡邏發現，針對貼文內容主動調查中。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

針對協助黃偉哲競選總部「候選人Q版」繪製的陳信宇，被人指控網路遊戲涉及剽竊等糾紛案，台南市政府2日下午表示，本案台南市警察局已主動偵辦此案，警方會保護相關當事人的法定權利，市府也支持警方主動偵辦行動。

台南市政府表示，陳信宇確曾於2018年市長選舉時，協助黃偉哲競選總部「候選人Q版」繪製，競選結束後，雙方即無再有合作關係，亦無擔任台南市政府任何職務。

至於陳信宇與他人之糾紛，台南市政府呼籲當事人均應循法律途徑解決，以保障當事人權益。相關涉及民、刑事責任及勞資爭議，南市府法制處及勞工局將義務協助當事人依法訴究，台南市政府支持台南市警局嚴正執法，積極偵辦本案。

據了解，近日網路上爆紅的漫畫《來去遊戲工作室工作個半年吧！》，內容出自作者自身經歷，描述進入黑心職場的辛酸血淚。有網友指控曾推出遊戲《府城少女》的「可洛洛遊戲工作組」，負責人陳信宇，是民進黨黃偉哲青年策略部主任兼台南市府城社區文創發展協會理事，除引起網友熱議，也引來不少知名圖文創作家現身留言，控訴他多項「黑歷史」，像是多次剽竊他人作品、抹黑別人、匿名攻擊對手等糾紛事件。相關網路po文後，台南市警局刑警大隊科偵隊跟婦幼隊在網路巡邏發現後，針對貼文內容主動調查中。

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