學甲農工業土地遭填埋大量爐碴　監察院糾正台南市政府

▲台南市學甲區土地遭填埋大量爐碴。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員林國明19日表示，台南市政府自2011年4月1日核發明祥馨企業股份有限公司再利用機構許可後，怠於稽查監督其合法運作，造成學甲區土地遭填埋大量爐碴，甚至在2019年接獲陳情檢舉時，竟然誤認為2015年間案件，導致裁處權罹於時效，因此提案糾正台南市政府。

林國明透過新聞稿說明，台灣台南地方檢察署在2019年11月偵辦台南市學甲區農業用地及工業用地遭填埋大量爐碴案件，在大灣段農業用地填埋面積為1.274公頃、填埋量超過4萬3000公噸；興業段工業用地填埋面積為4.3462公頃、填埋量超過28萬公噸，行為時間依照航照圖研判，介於2011年至2016年、2018年間。

林國明說，台南市政府自明祥馨公司在2011年4月1日取得再利用機構資格後，坐令其未依再利用用途規定，將爐碴使用在將軍溪旁農地，沒有加強稽查發現再利用產品早已未能平衡，導致明祥馨公司屢違規將爐碴置在廠外空地，直到2015年間仍未能詳查將爐碴填埋在學甲區多筆土地。

林國明指出，台南市環保局在2019年4月25日接獲里長陳情，大灣段農地填埋爐碴案件時，竟然誤認為2015年間案件而未積極辦理，導致對行為人的裁處權早已超過時效。

糾正案文指出，台南市政府負有查核監督再利用機構合法運作的責任，但在本案發生後，竟聲稱《事業廢棄物再利用管理辦法》自2002年迄今修法次數約有16次之多，因法規一變再變，讓業者使用時及地方政府執行管理上無所適從，實不足採，因此提案糾正台南市政府。

林國明表示，爐碴非法棄置及濫用問題以台南市最為嚴重，《經濟部事業廢棄物再利用管理辦法》規定再利用機構應申報營運紀錄，環保署也已經在2017年新增《廢棄物清理法》第39條之1規定，因此地方政府依法負有查核監督其合法運作之責外，工業局也應依法落實追蹤其產品流向，並輔導再利用機構確實辦理，避免爐碴濫用事件發生。

林國明指出，本案國有土地遭填埋爐碴時間，經台南市政府調閱歷年航照圖研判，可能的行為時間為2011年至2013年間，國產署自2007年起即運用「國土利用監測計畫」衛星影像偵測變異點，卻未有接獲該土地變異點通報、環保機關通報，顯然仍以被動接獲通知為主。

林國明也說，國產署的科技化監測或熱點土地巡查仍有所不足，導致2020年間遭民眾檢舉後方獲悉該國有土地遭填埋爐碴，始要求騰空地上物返還土地、繳交補償金等作為，縱使國產署經管國有土地數量龐大且來源複雜，仍難以善盡該筆國有土地的預防管控作為，應檢討改進。