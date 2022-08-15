　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

原本嫌棄現在變成德政　台南停車場加裝太陽能板獲市民認可

▲▼原本嫌棄現在變成德政　台南一建設獲市民認可。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲台南市政府陸續在32座公營的停車場上加蓋太陽能板，為車主遮擋陽光及雨水，同時利用光照來發電。（翻攝自黃偉哲臉書）

地方中心／綜合報導

台南氣候良好陽光充足，是許多北部人羨慕的好所在，但是陽光充足也造成了一些困擾，例如平常停在露天停車場的車輛，容易因為日照強烈而造成車漆褪色、內裝脆化等損傷。

台南市政府為有效改善此狀況，陸續在公營的停車場上加蓋太陽能板，為車主遮擋陽光及雨水，同時利用光照來發電，現已規劃32座停車場為太陽能停車場。

▲▼原本嫌棄現在變成德政　台南一建設獲市民認可。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

但由於施工過程需要封閉停車場，且工期長達半年，一開始也造成不少車主困擾，認為蓋了太陽能板並不會讓停車空間增加，也無法讓停車費降價，反而造成自己近半年要找其他地方停車，多有怨言。

台南市議員候選人林依婷發文指出，太陽能停車場是一個很好的概念，但是因為施工期間的停車問題，確實有造成部分市民的困擾，但這些困擾在完工啟用後迅速轉化為對市政府的肯定。

▲▼原本嫌棄現在變成德政　台南一建設獲市民認可。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲▼原本嫌棄現在變成德政　台南一建設獲市民認可。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

像是夏季時台南經常有午後雷陣雨，原本露天停車場無論是否有攜帶雨具，在上下車時總是會淋到一些雨，假如雨傘是放在後車廂，拿到之後自己也淋濕了一大片。但有太陽能板遮擋後，卻可以愜意從容上下車，有了不一樣的感受。

同時也因為台南的日照關係，許多車輛停在戶外時，車內溫度高達近60度，而有了太陽能板遮蔽後，僅剩40度不到，無論是高溫帶來的窒息感以及內裝散發的異味都能獲得改善，讓許多市民有感。

因此台南市民從原本嫌棄後來轉變為德政，也希望太陽能停車場能夠廣推到每一個行政區，一方面增加發電量，另一方面也為愛車提供一個遮陽擋雨的空間。

ET快訊
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像
狂瘦9公斤！他獨創「3階段瘦身法」刮油剷肉　絕對不復胖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

新北發起全民植樹山海造林　免費苗木即日起開放申請

新北全國青年景觀競賽徵件起跑　公共空間展現多元詮釋角度

雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

蘇揆親訪虎尾中科園區　期待矽品投資帶動雲林人才回歸

台61線大甲至通霄高架路段　8月18、19封閉測量路面

台南民進黨發1千防疫津貼　藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東+121　每週將加開1場夜間兒童接種場次

台南選手淪為二等運動員？　陳怡珍檢討全中運獎金制度

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

迪亞茲登場曲紅遍全美　前紅襪終結者派柏本不懂：我的最好

無差別街舞擂台9月3日信義香堤登場　「舞」林冠軍由你決定

大谷翔平不是對手　紐媒：法官要和貝比魯斯等傳奇競爭

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

台南一建設獲市民認可

高雄工地周邊塌陷　8戶成危樓須拆

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

基隆水情吃緊　林右昌赴新北視察貢寮壩

鄭運鵬戰桃園　賴香伶批他不接地氣

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

台東首位全國十大傑出青年參選鄉長

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台南藍軍提案要求全民2千元並撫卹死者

台東廢校活化變身長照中心

更多熱門

相關新聞

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

核彈爆料「林智堅沒抄襲」　助理臉書被灌爆

林智堅論文風暴出現驚人逆轉！媒體人錢怡君昨（14日）晚爆料，林智堅真的沒抄襲，因為論文是他助理楊玲宜寫的；媒體人黃揚明接棒表示，綠營早在7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。消息曝光後，楊玲宜臉書馬上被網友灌爆「怎麼這麼不小心? 抄成這樣子? 老闆都GG了」、「原來小智真的沒有抄」。

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

友人曝光余正煌學霸經歷　「被控抄襲愧對余家列祖列宗」

四湖鄉長六搶一　前雲林縣議長蘇金煌宣布參選

四湖鄉長六搶一　前雲林縣議長蘇金煌宣布參選

媒體人爆2助理幫林智堅寫論文　「綠營幕僚早在7月下旬就知道」

媒體人爆2助理幫林智堅寫論文　「綠營幕僚早在7月下旬就知道」

吳子嘉：鄭寶清90％脫黨參選桃園

吳子嘉：鄭寶清90％脫黨參選桃園

關鍵字：

台南市政府太陽能停車黃偉哲2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面