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阿里山花季登場　管制時段台18線29K處購票入園

▲▼112年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲112年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112年阿里山花季將自3月10日起展開至4月10日止，嘉義縣警察局將配合交通部公路總局於台18線執行交通管制措施，相關管制資訊如下：

▲▼112年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

一、重點疏運日期及時段：星期例假日及清明節連續假期(3月11、12、18、19、26日及4月1、2、3、4、5、8、9日，共12日)，於6至11時實施交通管制。

二、搭乘遊覽車之團客，於管制時段內請先至台18線29K(過五虎寮橋)處購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路，以免發生危險並阻礙交通。

三、散客請搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往：

(一) 管制時段於台18線66K(湖底)處限制小客車上山，持相關證明文件(如通行證、工作證或住宿證等)及特殊情形(如婚喪喜慶等)者除外。

(二) 小型車請停放於台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地(計有停車格441格)，再轉乘接駁車上山。

(三) 嘉義縣公車處於高鐵嘉義站及台鐵嘉義站規劃有賞花接駁專車，請多加利用。

另嘉義林區管理處於台18線90K至95K規劃免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，並請注意停車秩序。

▲▼112年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

警察局提醒，花季期間將吸引大量人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏運及管制措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響賞花行程，警方除加強台18線沿線交通疏導工作外，並將同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，以確保交通順暢安全。

▲▼112年阿里山花季登場 嘉縣警局籲請賞花民眾配合交通管制措施 。（圖／嘉義縣警局提供）

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