嘉義縣交通違規熱門檢舉項目　「未依規定使用方向燈」居榜首

▲嘉義縣警局公布轄區交通檢舉熱區及易遭檢舉項目 ，提醒駕駛遵守規則以免受罰 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，已然進入全民監督時代，嘉義縣警察局統計111年度受理民眾檢舉交通違規共計3萬9,591件，經查證屬實舉發3萬3,811件，其檢舉前3大違規態樣分別為「變換車道或轉彎未使用方向燈」8,562件，「駛入來車道(逆向行駛)」3,918件，「闖紅燈」3,544件。

另縣內各鄉鎮市均有受處理民眾檢舉案件，其中檢舉熱區及主要違規項目如下：

前五大檢舉鄉鎮熱區及主要檢舉項目：

1、民雄鄉

一、未依規定使用方向燈

二、駛入來車道(逆向行駛)

三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示

四、爭道行駛（駛出邊線、跨越兩車道）

五、違規超車

六、闖紅燈（含紅燈右轉）

2、水上鄉

一、未依規定使用方向燈

二、闖紅燈（含紅燈右轉）

三、違規超車

3、中埔鄉

一、未依規定使用方向燈

二、闖紅燈（含紅燈右轉）

三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示

4、太保市

一、未依規定使用方向燈

二、闖紅燈（含紅燈右轉）

三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示

5、朴子市

一、未依規定使用方向燈

二、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示

三、闖紅燈（含紅燈右轉）

民眾交通違規檢舉係屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法必須受（處）理並核實舉發，政府雖已自去（111）年4月30日起施行新修正條文，將民眾可檢舉的違規態樣限縮至46種，但受理舉發件數仍居高不下，警方提醒民眾開車上路要隨時注意遵守交通規則，以免成為檢舉鏡頭裡的主角，造成荷包大失血。