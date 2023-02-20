　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣交通違規熱門檢舉項目　「未依規定使用方向燈」居榜首

▲▼ 嘉義縣警局公布轄區交通檢舉熱區及易遭檢舉項目 提醒駕駛遵守規則以免受罰 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣警局公布轄區交通檢舉熱區及易遭檢舉項目 ，提醒駕駛遵守規則以免受罰 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，已然進入全民監督時代，嘉義縣警察局統計111年度受理民眾檢舉交通違規共計3萬9,591件，經查證屬實舉發3萬3,811件，其檢舉前3大違規態樣分別為「變換車道或轉彎未使用方向燈」8,562件，「駛入來車道(逆向行駛)」3,918件，「闖紅燈」3,544件。

另縣內各鄉鎮市均有受處理民眾檢舉案件，其中檢舉熱區及主要違規項目如下：
前五大檢舉鄉鎮熱區及主要檢舉項目：
1、民雄鄉
一、未依規定使用方向燈
二、駛入來車道(逆向行駛)
三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示
四、爭道行駛（駛出邊線、跨越兩車道）
五、違規超車
六、闖紅燈（含紅燈右轉）
2、水上鄉
一、未依規定使用方向燈
二、闖紅燈（含紅燈右轉）
三、違規超車
3、中埔鄉
一、未依規定使用方向燈
二、闖紅燈（含紅燈右轉）
三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示
4、太保市
一、未依規定使用方向燈
二、闖紅燈（含紅燈右轉）
三、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示
5、朴子市
一、未依規定使用方向燈
二、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示
三、闖紅燈（含紅燈右轉）

▲▼ 嘉義縣警局公布轄區交通檢舉熱區及易遭檢舉項目 提醒駕駛遵守規則以免受罰 。（圖／嘉義縣警局提供）

民眾交通違規檢舉係屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法必須受（處）理並核實舉發，政府雖已自去（111）年4月30日起施行新修正條文，將民眾可檢舉的違規態樣限縮至46種，但受理舉發件數仍居高不下，警方提醒民眾開車上路要隨時注意遵守交通規則，以免成為檢舉鏡頭裡的主角，造成荷包大失血。

▲▼ 嘉義縣警局公布轄區交通檢舉熱區及易遭檢舉項目 提醒駕駛遵守規則以免受罰 。（圖／嘉義縣警局提供）

ET快訊
快訊／玉山金股利出爐！13年新低　現金殖利率0.77%
強冷氣團攪局228連假　最乾冷「剩10度」時間曝
賓利等紅燈遭追撞！後座「超大咖」　闖禍醉女酒測值曝
快訊／拜登突訪烏克蘭！和澤倫斯基「並肩行走」畫面曝光
快訊／張育成缺席中華隊練習　餅總曝原因
快訊／ATT大直店宣布熄燈！　最後營運日曝
台灣「TOYOTA全新入門休旅」現蹤！　望取代Yaris
快訊／下班注意！國1追撞翻車　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警「守護婦幼人身安全」　校園巡迴宣導列車開跑

嘉義縣交通違規熱門檢舉項目　「未依規定使用方向燈」居榜首

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

南科蓮潭滯洪池乾涸魚群死亡飄惡臭　工務局清出400魚屍

基隆邀新北參訪創業據點　產發處長：擘劃青年共享跨域合作

挺農民！張善政、饒慶鈴行銷臺東鳳梨釋迦　桃園人有優惠

竹市設竹竹苗首處校園空氣品質維護區　保護學童健康

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

竹市鐵道藝術村《空隙　彭韋創作個展》 　翻轉視覺藝術觀看體驗

台數科董座廖紫岑接任中菁會會長　加強企業ESG迎向璀璨時代

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

台東警「守護婦幼人身安全」　校園巡迴宣導列車開跑

嘉義縣交通違規熱門檢舉項目　「未依規定使用方向燈」居榜首

嘉義市交通熱區科技執法　「快車道右轉」違規最常見

南科蓮潭滯洪池乾涸魚群死亡飄惡臭　工務局清出400魚屍

基隆邀新北參訪創業據點　產發處長：擘劃青年共享跨域合作

挺農民！張善政、饒慶鈴行銷臺東鳳梨釋迦　桃園人有優惠

竹市設竹竹苗首處校園空氣品質維護區　保護學童健康

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突　既成道路「私權」互告

竹市鐵道藝術村《空隙　彭韋創作個展》 　翻轉視覺藝術觀看體驗

台數科董座廖紫岑接任中菁會會長　加強企業ESG迎向璀璨時代

差45歲！蔡振南演高中生「親熱互動」項婕如超害羞

38歲「國寶級童星」驟逝！　好友前天才碰面…悲痛證實：太突然了

求職囚禁釀3死「茶董」看守所吃胖胖　法庭上diss法官對話全曝

昔新北房價落後區奮起追新板　剛需買方出籠議價

不愛吃菜「用水果取代」熱量差近3倍！長期吃下場曝

少棒時挨宋文華全壘打受挫　宋成文棄投從打闖韓職

才剛誇梁詠琪美！DJ私下變臉批「唱得差」　公開道歉了：很支持她

快訊／玉山金股利配0.6元！13年新低　現金殖利率0.77%

陸兩會前黨政人事非同步　張競：「這細節」看北京實際政務運作

股王大立光去年下半年配現金46元　刷新紀錄

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

防疫國家隊「康那香企業」辦災害演練

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

鐵花新聚落「閃閃PARK」2/25開幕

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄

南科蓮潭滯洪池乾涸魚群死亡飄惡臭

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

更多熱門

相關新聞

即／2男1女涉毒被當庭獲釋　法官：警逮捕不符程序

即／2男1女涉毒被當庭獲釋　法官：警逮捕不符程序

宋姓男子因違反交通規則引起巡邏警察注意，警方依法查驗宋男與同車蔡男、馮女後，赫然發現有毒品包，當場將3人都以毒品現行犯身分逮捕帶回警局，但2男1女抵死不從，聲請提審，台北地院法官調閱警方密錄器，剛好都沒有錄到宋男同意搜索的畫面，因此裁定認為逮捕不符法定程序，2日傍晚裁定當庭釋放3人。

雙北小黃1年遭舉發違規13萬件　前三名項目曝

雙北小黃1年遭舉發違規13萬件　前三名項目曝

嘉義縣測速照相桿　南壇段水月橋奪冠

嘉義縣測速照相桿　南壇段水月橋奪冠

嘉義縣表揚為民服務優良員警

嘉義縣表揚為民服務優良員警

嘉義縣警局教保中心傳福音　濃濃聖誕味

嘉義縣警局教保中心傳福音　濃濃聖誕味

關鍵字：

嘉義縣警局交通違規

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

威力彩頭獎飆7億！「2生肖」財運旺　3大中獎撇步曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面