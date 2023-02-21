阿里山花季3／10-4／１0實施交管　轉乘疏運提前購票可享75折

▲山櫻花為阿里山地區花期較早的櫻花，每年2月上旬至3月中綻放，推薦觀賞地點為阿里山工作站前或沼平公園。（圖／林務局嘉義管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台春遊熱門景點「阿里山花季」即將於3月10日至4月10日隆重登場，為疏解假日賞花車潮，交通部公路總局於3月11、12、18、19、26日、4月1-5、8、9日，共計12個假日的上午6-11時實施交通疏運管制措施。

疏運時段內台18線66K(湖底)至88.2K(阿里山國家森林遊樂區大門)管制小客車通行；林務局嘉義林區管理處表示，交管期間將於臺18線29K+300觸口自然教育中心對面，設立甲乙類大客車臨時售票處，以緩解遊樂區車潮壓力，此外配合小客車管制，於台18線61K樂野服務區提供售票服務，讓轉乘疏運客運的遊客可提前購買遊樂區門票並享75折(150元)的優惠票價。

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▲阿龜櫻為阿里山地區花期較早的櫻花，每年2月上旬至3月中綻放，推薦觀賞地點為阿里山工作站前或沼平公園。（圖／林務局嘉義管理處提供）

另因遊樂區內停車空間有限，嘉義林管處於臺18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，並設置10處臨時免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客接駁往返阿里山入口轉運站的貼心服務。

▲琉球山櫻花目前於阿里山工作站前、沼平公園盛開。（圖／林務局嘉義管理處提供）

阿里山國家森林遊樂區一直是大眾矚目的賞櫻勝地，而早年日人開發阿里山林場時栽植的「染井吉野櫻」直到現在仍是花季的主角，嘉義林管處為治療罹患簇葉病導致樹勢衰弱的染井吉野櫻，於108年起委託樹醫專業團隊進駐整頓，以不用化學藥物及肥料「師法自然」的方式改善櫻花生育環境，三年多來的診治如今已具有良好成效，經樹醫團隊觀察評估，簇葉病的控制已達八成以上，花苞的數量也逐年增加，整體花量增多，相信今年花季可以讓遊客看到更美的櫻花綻放。

▲唐實櫻每年總在櫻王「染井吉野櫻」綻放前優先盛開，目前已開花2-3成，預計2月下旬至3月初盛開。（圖／林務局嘉義管理處提供）

阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻等，而小櫻王-唐實櫻已開花2-3成，預計本周至3月初完全盛開，臺灣原生種櫻花-霧社櫻則將於2月底3月初接力綻放，此外眾所矚目的櫻王-染井吉野櫻已含苞待放，預計3月中盛開，同時沼平、祝山地區染井吉野櫻亦將於3月上旬陸續開花；其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花且花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花；園區即時花況及相關公告訊息請密切留意「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團、「alishanforest」instagram及下載「森遊阿里山APP」，邀您一同感受春意盎然的阿里山!

▲祝山的染井吉野櫻近年經樹醫專業團隊的診治，簇葉病已獲控制，花苞數量逐年增加，目前含苞待放，預計於3月上旬陸續開花。（圖／林務局嘉義管理處提供）