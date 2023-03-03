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嘉義縣去年成功阻詐3千萬　警政署長拍防詐短片加強宣導

▲▼ 『溫水煮青蛙』 警政署長黃明昭提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲警政署長黃明昭親拍短片提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有感於詐騙集團不斷進化，以溫水煮青蛙方式標榜高報酬低風險，在網路社群散佈投資訊息，嘉義縣警察局除以實體宣導方式深入社區到廟宇、社區照護據點、軍營、學校、公司行號及縣內大型活動等人潮聚集處所，指導民眾防詐觀念外，更加入決戰空中的網路宣導方式，分析高發詐欺手法及民眾被害案例，運用社群媒體刊載於各局處、鄉鎮市地方臉書或社團粉絲專頁。

▲▼ 『溫水煮青蛙』 警政署長黃明昭提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

內政部警政署署長黃明昭為防止民眾被騙，更創新拍攝一系列「阿昭署長防詐宣導影片」，在故宮南院、嘉義縣各交通要道及信吉地方電視台等處推播，透過全面推動各項防詐宣導，讓縣民了解各種詐騙手法及防範之道。

▲▼ 『溫水煮青蛙』 警政署長黃明昭提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

為防止民眾被詐騙，嘉義縣政府在111年成立嘉義打詐隊，除持續執行反詐騙宣導活動外，並與金融機構及超商保持密切聯繫合作，111年全年成功守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額達新臺幣3,300萬餘元，縣長翁章梁並在縣府治安會報公開表揚成功攔阻詐欺案件行員及店員。

▲▼ 『溫水煮青蛙』 警政署長黃明昭提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，自112年2月13日至24日執行全國同步打擊詐欺工作，共計查獲詐欺集團8件58人，並持續溯源查緝集團成員，另針對查緝詐騙集團和預防宣導會持續進行，貫徹政府新世代打擊詐欺策略行動綱領「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之目標，如果民眾接獲可疑電話或是投資、求職廣告，務必多加確認，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

▲▼ 『溫水煮青蛙』 警政署長黃明昭提醒民眾小心、注意詐騙新手法 。（圖／嘉義縣警察局提供）

「阿昭署長防詐宣導影片」5部宣導影片雲端連結https://drive.google.com/drive/folders/1DOUrZXTSphsjuVCT32sQqSEfHzIeZAgh

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