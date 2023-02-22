嘉縣228連假交通疏導　警方加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

▲▼ 嘉縣警 二二八和平紀念日連假加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）



記者翁伊森／嘉義報導

二二八和平紀念日連續假期自2月25日至28日止為期4天，嘉義縣警察局為避免連續假期間各風景區周邊路段交通壅塞，期前針對本縣太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等風景地區及高鐵嘉義站規劃交通疏導勤務，以維交通秩序及順暢，提升遊憩品質。

連假期間高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，則立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。

高鐵嘉義站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；出站旅客，請由第2、3號門出站，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，多利用高鐵周邊停車場30分鐘內免收費措施等候載客，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。

因應連續假期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，嘉義林區管理處於2月25日至28日8至18時在台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客得將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

嘉義縣警察局呼籲，本次連假期間鄰近花季活動，民眾上山賞花請恪遵行車秩序，尤其159甲線往番路半天岩紫雲寺、169線往奮起湖風景區、162甲線往太平地區、166線往瑞里地區及嘉130線往彌陀禪寺等山區道路狹小，切勿於路邊任意停車及違規超車影響通行，如車流量較大時，請依員警或現場指揮人員指示行進，共同維護交通安全及順暢。

另二二八和平紀念日連假期間，嘉義縣警方持續防制危險駕車工作及強化取締噪音改裝車輛，提醒民眾勿有深夜不當車聚妨害安寧秩序及超速競駛、蛇行逼車等脫序行為，違者將視涉案情形以刑法公共危險罪移送及依道路交通管理處罰條例舉發，並函請環保、監理單位依噪音、監理法規處置。