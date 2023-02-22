　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣228連假交通疏導　警方加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

▲▼ 二二八和平紀念日連假 嘉縣警加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲▼ 嘉縣警 二二八和平紀念日連假加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

二二八和平紀念日連續假期自2月25日至28日止為期4天，嘉義縣警察局為避免連續假期間各風景區周邊路段交通壅塞，期前針對本縣太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等風景地區及高鐵嘉義站規劃交通疏導勤務，以維交通秩序及順暢，提升遊憩品質。

▲▼ 二二八和平紀念日連假 嘉縣警加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）

連假期間高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，則立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。

▲▼ 二二八和平紀念日連假 嘉縣警加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）

高鐵嘉義站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；出站旅客，請由第2、3號門出站，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，多利用高鐵周邊停車場30分鐘內免收費措施等候載客，警方將加強取締高鐵周邊道路違停車輛。

▲▼ 二二八和平紀念日連假 嘉縣警加強交通疏導及防制危險駕車 。（圖／嘉義縣警察局提供）

因應連續假期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，嘉義林區管理處於2月25日至28日8至18時在台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客得將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

嘉義縣警察局呼籲，本次連假期間鄰近花季活動，民眾上山賞花請恪遵行車秩序，尤其159甲線往番路半天岩紫雲寺、169線往奮起湖風景區、162甲線往太平地區、166線往瑞里地區及嘉130線往彌陀禪寺等山區道路狹小，切勿於路邊任意停車及違規超車影響通行，如車流量較大時，請依員警或現場指揮人員指示行進，共同維護交通安全及順暢。

另二二八和平紀念日連假期間，嘉義縣警方持續防制危險駕車工作及強化取締噪音改裝車輛，提醒民眾勿有深夜不當車聚妨害安寧秩序及超速競駛、蛇行逼車等脫序行為，違者將視涉案情形以刑法公共危險罪移送及依道路交通管理處罰條例舉發，並函請環保、監理單位依噪音、監理法規處置。

ET快訊
內蒙古礦廠坍塌53人失聯2死！塵土25秒噴成蘑菇雲　驚悚畫面
PLG啦啦隊7秒片超晃　男粉激動「好兇！」本尊回2字害羞了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中機車猴136縣道狂飆！壓車「正中電桿」慘遭雙殺

交通月票政策獨漏雲嘉嘉南　嘉義市籲公共運輸平權補助因地制宜

嘉縣228連假交通疏導　警方加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

黃敏惠循古例參拜古四城門「福德正神廟」　邀民眾體驗信仰之美

舊嘉義市公所修復後委外招商活化　增建地下停車場

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

工藝中心與水保局齊推工藝社區　展出10年12個特色社區成果

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

台南校園營養師大秀舞技！　熱跳「我的餐盤」創意舞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

最後身影曝！　26歲工程師攀雞心尖山受傷...10小時尋獲送醫不治

台中機車猴136縣道狂飆！壓車「正中電桿」慘遭雙殺

交通月票政策獨漏雲嘉嘉南　嘉義市籲公共運輸平權補助因地制宜

嘉縣228連假交通疏導　警方加強危險駕車及取締車輛噪音改裝

黃敏惠循古例參拜古四城門「福德正神廟」　邀民眾體驗信仰之美

舊嘉義市公所修復後委外招商活化　增建地下停車場

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

工藝中心與水保局齊推工藝社區　展出10年12個特色社區成果

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

台南校園營養師大秀舞技！　熱跳「我的餐盤」創意舞

統神降臨PCS節目大談遊戲＆比賽　談隊伍目標：沒有期待、我只要上場

女主播報警家遭私闖「變態竟是同事」！　體育男主播移送畫面曝光

秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐「這數字」：打仗不能沒指揮中心

又長高！法國怪物誇張身高、臂展曝　自曝受8年4冠勇士啟發

不敢相信！許光漢「夢幻同框宋慧喬」　合照網全炸：突破次元了

嚴爵女弟子美到「追求者排隊到墾丁」　台中開唱又遇狂男當眾告白

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

相關新聞

嘉義縣強化醫事人員疫苗知能　打造社區防護力

嘉義縣強化醫事人員疫苗知能　打造社區防護力

嘉義縣衛生局為強化疫苗接種合約院所醫事人員對各項疫苗接種的認知與安全性，辦理教育訓練課程，邀請疫苗專家李秉穎副教授醫師親自授課，課程涵蓋疫苗知識、情境演練及危機處理，用專業守護鄉親健康。

預防腸病毒！嘉義縣呼籲落實手部衛生

預防腸病毒！嘉義縣呼籲落實手部衛生

嘉義縣首次臺日防災交流研討會

嘉義縣首次臺日防災交流研討會

無良繁殖場棄養老盲博美　罰3萬+撤證逼關門

無良繁殖場棄養老盲博美　罰3萬+撤證逼關門

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

關鍵字：

嘉義縣交通疏導二二八和平紀念日連續假期

讀者迴響

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面