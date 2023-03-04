國民黨敗選！　徐巧芯打氣喊「攻擊是最好的防禦」：繼續勇往直前

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選今日落下帷幕，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨候選人林明溱的4萬3293票。面對補選結果，國民黨台北市議員徐巧芯4日發文打氣道，「攻擊是最好的防禦！2024總統大選近在眼前，我們沒有任何躊躇或猶豫的空間，要繼續勇往直前，跟著我一起挑戰2024。」

徐巧芯今日晚間透過臉書發文表示，雖然南投補選結果讓很多人失望甚至意外，但這個時候更要打起精神，因為下一場大選近在眼前，「我們沒有任何躊躇或猶豫的空間。」

徐巧芯說，這場選戰對民進黨而言，當然是一次士氣的鼓舞，也是止敗回穩的轉捩點。但對國民黨來說，何嘗不是一次重新出發的機會？沒有一場選舉有絕對的輸贏，每場選戰都能得到選民給的訊息，可以從中細細思考並貼近民意。

「我始終覺得，攻擊是最好的防禦」，徐巧芯指出，社群時代的選戰方式變化萬千，需要更靈活的戰術運用，才能面對具有強大資源的執政黨運用一切力量進行的政治攻防。

徐巧芯強調，雖然輸了南投補選，但這也只是一場補選，只要能夠好好準備，說不定蔡培慧只能當十個月的立委，「重點是我們要有越挫越勇的精神，不氣餒、不停歇，繼續勇往直前，跟著我一起挑戰2024大選。」