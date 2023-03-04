國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯攝）



記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選今日落下帷幕，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨候選人林明溱的4萬3293票。對於國民黨敗選，資深媒體人黃光芹4日提出6點質疑，並砲轟藍營在取得九合一勝選後，「個個趾高氣揚、嘴巴唱秋，人人一副靠勢『穩屌』的模樣，什麼不會就集體瘋狂最會，再瘋吧！」

黃光芹今日透過臉書發文痛批，國民黨取得九合一勝選之後，「個個趾高氣揚、嘴巴唱秋，屁股翹得老高，人人一副靠勢的模樣，內鬥內行、外鬥『內行』，儼然伸手就可以予取予求。」但綜觀民進黨自去年九合一大選三連敗以來，元氣還沒有恢復，大小環境也未見有利，尤其選前失分題不在少數。

「為何選民好好教訓了國民黨一番，而且還是教訓得剛剛好？」黃光芹說，國民黨應該找得到原因，否則無法痛定思痛。國民黨南投立委補選失利，其原因是輸在林明溱「這個商品賣相不佳」，不過她也認為，商品再壞，能把老店的屋頂都給掀了，一定還有其他原因。

黃光芹痛批，或許對國民黨來說，2024總統大選如諾曼第登陸，「實在想不透他們為何那麼自我感覺良好，一副穩屌模樣，好似能就地宣佈當選。」而她也提出六點質疑，包括：第一，你們的商品夠好嗎？第二，難道不用排除不利因素？第三，民進黨有那麼好打嗎？第四，柯文哲真的會被邊緣化嗎？第五，地方選舉跟總統大選一樣嗎？第六，還要繼續宮鬥嗎？

此貼文一出立馬引發網友熱議，有網友留言表示「國民黨就是太屌，以為『穩屌』，驕兵必敗！」、「國民黨如果一天到晚各懷鬼胎、不團結，想選的人扭扭捏捏不表態，2024總統也還是吃敗仗！」、「熟悉的國民黨向來最對味啊」等。