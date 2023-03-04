「民主戰勝了世襲」　林右昌：感謝支持者願意給民進黨機會





▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選結果出爐，由民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票勝選。對此，內政部長林右昌4日表示，這次要感謝的是勇敢的南投人，感謝他們挺身而出，以及支持者願意給民進黨機會，「蔡培慧和所有競選團隊辛苦了，也再次恭喜回到立法院，讓我們一起打拼！」

林右昌稍早透過臉書發文表示，這次的選戰讓大家再次見證「在逆風中，民主戰勝了世襲」、「在困境裡，團結打敗了獨大」。民進黨傾聽面對，並且檢討改進，而這次要感謝的是勇敢的南投人，感謝他們挺身而出，以及支持者願意給民進黨機會，「蔡培慧和所有競選團隊辛苦了，也再次恭喜回到立法院，讓我們一起打拼！」

不僅如此，民進黨也指出，蔡培慧從原本不被看好、民調落後，到今天開票一路領先對手，率先突破當選門檻，讓南投展現新氣象。他們要感謝所有支持者、志工朋友與黨公職的相挺，蔡培慧的努力加上鄉親想要改變的意志，讓他們在南投艱困選區獲得勝利，而這也是民進黨在該選區的首次勝利。

民進黨強調，肩負4萬5218位南投鄉親託付的蔡培慧，一定會把握剩下的任期，保持從政初衷與謙卑，完成她承諾的政見，用盡全力為南投服務。

▼蔡培慧勝選。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

