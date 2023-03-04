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記取敗選教訓！　矢板明夫點民進黨勝選三原因：團結、糾錯、論述

▲蔡培慧上台致辭，與母親相擁。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡培慧上台致辭，與母親相擁。（圖／記者游瓊華攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第2選區立委補選開票結束，民進候選人蔡培慧以微小差距險勝國民黨候選人林明溱。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫4日分析，民進黨勝出的三個主要原因，包括「團結、糾錯、論述」，而國民黨近期則因為忙著應付「有沒有卡郭」、「有沒有卡侯」、「有沒有大局條款」等問題，把三個月前民進黨所犯的錯誤全犯了。

針對南投立委補選結果，矢板明夫表示，南投傳統上是藍大於綠的地方，國民黨擁有強大的地方組織，四年前的縣長選舉，林明溱大贏9萬多票，而去年九合一選舉，許淑華也戰勝了蔡培慧。但過了三個多月，同樣的選民卻開出了完全不一樣的結果，突顯了台灣政治的難預測性。

矢板明夫說，有許多人說這次民進黨之所以能夠勝選，是因為林明溱被爆出一些經濟問題，例如房產問題等。但他認為，這並非國民黨敗選的主要原因，因為就三個月前的九合一選舉來看，當時有多位候選人背負經濟弊案卻仍然高票當選。

至於民進黨這次為何能勝出，矢板明夫提出三個主要原因，第一「團結」，九合一大選，民進黨尚未定於一尊，各大派系都有各自的小算盤，許多精力都消耗在內鬥之中。但這次民進黨2024總統候選人幾乎已定於一尊，各派系都接受去年敗選教訓，全力以赴、槍口一致對外，自然便打出了氣勢。

矢板明夫透露，民進黨勝選第二個原因是「糾錯」，賴清德接任黨主席後做了一連串的改革，包括學倫問題、涉黑問題、貪污問題、基層溝通問題等，如此勇於改正錯誤的態度讓選民看到了。

第三個勝選原因則是「論述」，矢板明夫指出，外界認為此次南投補選是2024總統大選的前哨戰，賴清德這段時間對台灣未來不停地完善其論述，不管是「沒必要再宣布台獨」還是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」，都可以看出他帶領台灣前進的方向。

反觀國民黨，矢板明夫批評，國民黨近期忙於應付「有沒有卡郭」、「有沒有卡侯」、「有沒有大局條款」等問題，沒有注意到民進黨在做什麼，把三個月前民進黨所犯的錯誤全犯了。

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