賴神崛起？　黃暐瀚喊話國民黨：思考為何選輸深藍選區

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧小贏國民黨候選人林明溱1925票，翻轉該選區15年來藍大於綠版圖。資深媒體人黃暐瀚4日表示，這場選戰之所以重要，是因為民進黨主席賴清德，讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了；而藍營卻把一個沒想過會輸的地方給輸了。他也呼籲藍營應該好好思考，為何會將深藍選區選到輸。

黃暐瀚今日在臉書以「綠營止敗、賴神崛起」為題發文表示，若不是南投縣長許淑華最後三天請假輔選，親自固盤南投二選區最大票倉南投市，不然林明溱可能連南投市都輸掉。

對於南投立委補選，黃暐瀚日前指出，從2008年「單一選區兩票制」開始，國民黨在南投二選區，已經連贏四次，但選舉至今仍然心驚膽跳，其理由包括：第一，團結拚命的民進黨與冷眼旁觀的國民黨；第二，林明溱做太久；第三，外界傳言「父傳子」，引來世襲政治之譏；第四，林明溱跟竹山有恩怨。

黃暐瀚說，先前他提到的四個重點如今全部命中，國民黨四連勝夢碎，賴清德則成功讓綠營止敗，「原本民調差距17％的深藍選區為何選到輸，藍營可以趁這兩天好好思考。」

「民意如流水，今天喜歡你明天卻不愛了。」黃暐瀚強調，這場選戰之所以重要，並不在於一區立委的輸贏，而是賴清德讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了；反之，藍營卻把一個沒想過會輸的地方給輸了。他比喻，這場選戰就如櫻木花道的進攻籃板球，有四分的價值。