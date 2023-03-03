賴清德一肩扛起蔡培慧　秦慧珠曝林明溱選輸下場：兒子別想再參選

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選區立委補選將在明日投票，國民黨台北市議員秦慧珠說，這次立委補選是民進黨主席賴清德上任後的首戰，對準備參選2024總統的他有不能輸的壓力。相較民進黨候選人蔡培慧，秦慧珠斷言，國民黨候選人林明溱若選輸，不僅沒官位、一生從政以敗選收山，他兒子林儒彬短期內也別想再參選。

秦慧珠在臉書以「林明溱可以贏過賴清德嗎？」為題發文指出，南投第二選區立委補選不是林明溱與蔡培慧的選戰，而是林明溱與賴清德的選戰。南投立委補選是賴清德當選民進黨主席後的首戰，如果敗選，那就是「賴黨揆的第一敗」，對準備代表民進黨參選總統的他而言，絕不會想留下這樣的歴史紀錄。

秦慧珠認為，賴清德的輔選是有韌性的，例如2019年台南第二選區立委補選，時任國民黨台南市議員謝龍介對戰時任民進黨立委郭國文，謝龍介不僅有全國性知名度，更有聲勢鼎盛的前高雄市長韓國瑜加持。而郭國文在知名度、聲勢上都不如謝龍介，且正值民進黨敗選元氣大傷，高層和其他派系多半袖手旁觀。

秦慧珠指出，當時賴清德仍以一己之力扛起子弟兵，在凄風苦雨中帶著郭國文四處拜票，最終以贏3664票、2.74%選票比率勝選。那場選戰，不是郭國文打敗謝龍介，是賴清德一個人扛著郭國文打敗了謝龍介和韓國瑜。

秦慧珠認為，賴清德現在就像當初扛郭國文一樣，要扛起蔡培慧，因為這次勝選會記載在他的功績簿上。她也驚嘆，「難怪賴清德最近表現十分拼命，發言和攻擊力道也愈發麻辣和口不擇言，真的太不像以前的他了！」

秦慧珠強調，蔡培慧是綠營栽培的中生代，選贏選輸都有位子，「選贏當民代，選輸當大官」不是空穴來風，是歴史紀錄也是民進黨的傳統，前行政院長蘇貞昌和總統府秘書長林佳龍就是如此。但反觀國民黨，老驥伏櫪的林明溱贏了只當10個半月的立委，若選輸，不僅一生從政以敗選收山，連他的兒子也別想參選了。