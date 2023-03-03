經典賽來了！台中市府砸4500萬升級洲際球場　盧秀燕搶先開箱

▲經典賽來了！市府砸4500萬升級洲際球場，台中市長盧秀燕搶先開箱。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽下周、3月8日開打，台灣在自家主場、台中洲際棒球場迎戰外國強敵，預估台中將湧入10萬人次。台中市政府也砸4500萬元將球場升級至MLB美國職棒大聯盟等級，今天市長盧秀燕開箱球場，喊出「台中市準備好了！」從草皮到隱形護網、投手丘、本壘板等，MLB代表與球場營運單位已積極完善場館設施，來迎接這項全球矚目的國際頂級賽事。

▲台中市長盧秀燕表示，這次球賽球迷可以脫罩觀賽，也能飲食，好好享受球賽。（圖／記者游瓊華攝）



2023 世界棒球經典賽睽違10年重返台中，A組預賽將於3月8日至12日在洲際棒球場展開，這次各國球隊精銳盡出。盧秀燕也透露，這次在球場可以脫口罩、也能飲食，這也意味著球迷可以邊觀賽、邊吃美食。至於有那些貴賓來訪，盧秀燕表示，除總統蔡英文、副總統賴清德等，還有許多貴賓爭相來台中，市府也會善盡地主之誼。

▲經典賽來了！市府砸4500萬升級洲際球場。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，這次升級包括草皮養護、也新增場邊安全隱形護網、投手丘及本壘板重建、噴灌系統更新等各項場地「升級」作業。運動局長李昱睿也預計，將有10萬人次湧入台中，市府也規劃特色遊程，商圈優惠經典賽專案，觀迎各國球迷來台中來球賽同時，也開心吃喝玩樂。