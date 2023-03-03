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整理公墓祖墳竟放火燒雜草　屏東佳冬2民眾放火罪嫌法辦

▲整理公墓祖墳燒雜草，兩人被法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲整理公墓祖墳燒雜草，兩人被法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子及巫姓婦人在屏東縣佳冬鄉石光見公墓整理祖墳時，涉嫌放火燃燒雜草，被環保人員發現通報，枋寮警方獲報前往處理，將兩人帶回調查後依放火罪嫌送辦。

▲整理公墓祖墳燒雜草，兩人被法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲整理公墓祖墳燒雜草，兩人被法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近日許多民眾提早掃墓，燃燒雜草不慎引發火警造成危險且嚴重破壞環境，屏東縣長周春米非常重視是類事件，責成警察局、消防局調查相關案件並擴大宣導嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警將以「放火罪」嚴辦。

枋寮警分局分局石光派出所於3月2日16時45分及17時均有接獲報案，稱佳冬鄉公墓有人放火焚燒雜草引起火勢，經警方趕赴現場，分別有發現燃燒面積約4公尺長4公尺寬及3公尺長2公尺範圍，經現場環保局人員向指證，兩案燃燒雜草者即是正在整理祖墳的陳姓男子(68歲) 及巫姓女子(58歲)，陳男及巫女當場向警方坦承用打火機點火燃燒雜草，訊後依放火罪嫌移送法辦。

枋寮分局為避免再度發生類似危險案件，分局長郭譯隆今(3)日特意前往佳冬鄉各村里廣播站、各大廟宇場所等，以廣播系統向每一位鄉親加強宣達火災防範觀念，並再次強調掃墓祭祖時切勿點火燃燒雜草，違者將以放火罪嚴辦！

郭分局長再次呼籲，進行掃墓祭祀時，切勿點火燒雜草避免火災發生，否則可能觸犯消防法第14條規定，可處3000元以下罰鍰！若因而致生公共危險將觸犯刑法第175條，最重可處1以上7年以下有期徒刑。

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