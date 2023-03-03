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社會 社會焦點 保障人權

追撞前車...小貨車頭爆裂駕駛不治　疑分心釀禍「遊戲畫面還在跑」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美交流道下方平面道路，今(3日)上午發生驚悚車禍，一輛小貨車突然追撞前方大貨車，小貨車車頭插入大貨車底瞬間爆裂，47歲施姓駕駛滿臉鮮血受困車內，警將他救出送醫急救仍因傷重不治，消防救護人員搶救過程中，發現儀表板上手機遊戲畫面還在運作，疑似貨車司機分心釀禍，不過確定的肇事責任有待進一步釐清。

▲彰化和美發生死亡車禍。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化和美發生死亡車禍。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

▲彰化和美發生死亡車禍。（圖／彰化縣消防局提供）

和美警分局初步調查，車禍發生在今天上午 10時58分許，地點就在和美鎮嘉卿路一段與線東路七段路口，施男駕駛小貨車不慎追撞前方張男所駕駛當時正停等紅燈的大貨車，因車體變形擠壓致施員受困車內，彰化消防局據報後立即派遣消防分隊火速前往搶救。

消防員到場後，先將小貨車從大貨車底盤拉出，用破壞剪機具將車頭撕開破壞，並將施男救出，施男頭部有多處撕裂傷、手腳也有開放性骨折、立即將他固定在擔架上，送往彰化基督教醫院，送醫過程中已經呈現無呼吸心跳、院方仍不放棄並積極持續的搶救，最後仍因頭部和四肢傷重，沒有恢復心跳和呼吸，回天乏術宣告死亡。

但警消防人員在搶救過程中發現儀表板上有手機呈現遊戲運作畫面，疑似分心釀禍，確定的肇事原因與責任由警方釐清。

▲彰化和美發生死亡車禍。（圖／彰化縣消防局提供）

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