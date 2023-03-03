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聯新醫院幫經典賽球員把關健康　醫療團隊當中華隊神隊友

▲聯新國際醫院總院長張煥禎（右）至球場為經典賽中華隊加油，提醒比賽期間留意健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新國際醫院總院長張煥禎（右）至球場為經典賽中華隊加油，提醒比賽期間留意健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2023年第五屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，中華隊已準備就緒，其中聯新國際醫療集團運動醫學團隊，將為球員、教練健康把關，總院長張煥禎指出，聯新醫療集團整合20餘位專科醫師群，負責賽事期間各場次醫療事宜，將一路相伴中華隊，也堪稱是中華隊最堅強的神隊友，希望能協助中華隊一路打進最後決賽。

WBC由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球聯盟共同策劃，是全球最重要的國際棒球盛事，大會的醫療服務，包括設備、流程及人力等，受到MLB高度重視與嚴格要求。其中聯新國際醫療集團總院長張煥禎於2016年成立台灣運動醫學醫學會，同時擔任理事長，持續推動專科教育訓練。本屆經典賽即由醫學會整合20餘位專科醫師群，負責賽事期間各場次的醫療事宜，規模之大堪稱史無前例。

▲為經典賽中華隊健康把關的聯新國際醫院運動醫學中心團隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為經典賽中華隊健康把關的聯新國際醫院運動醫學中心團隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中華隊專屬醫療團隊仍由聯新運醫團隊負責，由總院長張煥禎與運動醫學中心主任林頌凱分別擔任總召集人與副召集人，率領擁有國家級隊醫資格的劉又銓、吳易澄、王凱平等醫師共同守護中華隊。該醫療團隊具備長期照顧國家隊、職業運動隊、基層運動員，對台灣體育界頗有貢獻。

張煥禎表示，運動醫學專科是積極且前瞻性專科，整合不同科別的專科醫師，為運動員提供專業照護，本屆賽事除安排完整、高規格醫療、急救與救護車等編組外，另也配合主辦單位要求，首次設置生化污染防治設備，以預防受傷流血可能造成的感染問題。

此外，在中華隊的照護方面，醫療團隊定期召開醫療會議，關注運動員受傷與疾病管控、用藥安全、移地注意事項與就醫等常規事項，另外也因應COVID-19疫情規劃各項防疫作為，期望為中華隊提供全方位、最嚴密的防護。

張煥禎強調，除常見的傷害與疾病外，本屆賽事最大的醫療工作重點是防疫工作，國內防疫政策雖已逐步緩解，但運動員防疫則攸關整體戰力能否發揮，因此不能有所鬆懈，運動員的用藥安全也格外重要，不論訓練與比賽期間，選手有任何健康及用藥問題，都須經由醫師把關，以確保參賽安全。

此外，林頌凱醫師也補充，本次賽事醫療照顧任務，除聯新國際醫院外，並結合在地醫療團隊，打造24小時的醫療照顧網，不論在球場第一線，乃至醫院醫療端，均能全方位提供選手與球迷們完整順暢的醫療照護。

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