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用冰勺舔食冰淇淋！高中球隊新聞「傳回南韓」　當地網友怒喊肉搜

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前台灣台中一間牛排館指控，一群來自南韓的高中棒球隊用餐時，其中有人疑似在自助吧用公用冰勺直接挖冰淇淋對嘴吃，導致店家必須將公勺、6桶冰淇淋全數換新，損失新台幣4000元。如今，該條新聞已傳遍南韓各大主流媒體，甚至成為當日熱門新聞，當地網友留言，必須肉搜出害國家丟臉的人。

今年2月底網路流傳一段影片，一名身材壯碩的男子在台中某牛排館自助吧盛冰淇淋時，竟然直接使用公用冰勺直接對嘴食用，吃了一口後又將冰勺放進冰淇淋桶再挖一勺、又拿回嘴邊啃食，最後將沾滿口水的冰勺物歸原處。

據悉，該球團是來自南韓的高中業餘棒球隊俱樂部，今年1月底時來台灣進行春季訓練。

球團女翻譯以肖像權為由，要求店家刪除影片；至於該俱樂部則辯稱，南韓高中生不知台灣的飲食文化和衛生習俗。對此，台灣網友們紛紛留言表示，希望有精通韓文的人士能將該則新聞翻譯成韓文、爆料給南韓媒體，還有其他網友質疑，難道南韓當地的自助吧可以用公用冰勺直接挖冰淇淋來吃？

▼南韓男子在台灣用冰勺直接挖冰淇淋對嘴吃的新聞，傳遍南韓當地各大主流媒體。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲來自南韓的高中業餘棒球隊從旅館退房後，遺留1顆棒球在房間。（圖／記者許權毅攝）

該則新聞經過幾天後，果然經由南韓《朝鮮日報》、《中央日報》、《SBS News》、《News1》等各大主流媒體報導，還成為當地熱門新聞，在主要搜尋引擎Naver上甚至單則報導就吸引超過1092則留言。

南韓媒體引述台灣當地報導，指出一群約25人的高中棒球隊在台灣某牛排館用餐的過程，男子用公勺挖冰淇淋對嘴吃的行為害店家損失3、4000元新台幣，至於南韓棒球校隊則聲稱鏡頭拍攝角度問題，否認用公勺挖冰對嘴吃的行為。

南韓當地網友也沒在護短，紛紛指責男子讓國家顏面掃地的行為，「Ugly Korean！謹慎一點吧，出國旅行時每一個人都是外交官」、「越南、日本、關島、柬埔寨...出過國的人其實都不難看到這些行為，『別踩踏草皮』、『別在這抽菸』、『別坐在這裡』這些標語既不是用英文、也不是用其他國家語言寫的，而是全部都用韓文，真的是很丟臉」（留言摘自朝鮮日報）。

▲▼「舔冰勺事件」傳回南韓後，吸引當地眾多網友留言批評男子的行為。（圖／翻攝自韓網）

▲「舔冰勺事件」傳回南韓後，吸引當地眾多網友留言批評男子的行為。（圖／翻攝自韓網）

也有南韓網友表示，「出國做出這種事的人，和那些中國人有什麼區別」、「只追求經濟快速成長（指南韓）而已，其實全體國人的水準還是停留在像留言說的一樣，根本沒資格去罵中國」、「現實就是垃圾韓國人太多了」、「快點公開他的個人資訊（指肉搜）吧」、「看影片裡男生的體格，就知道應該是學校的老師或是教練吧？學生能從這種老師學到什麼」（留言摘自Naver SBS News、Naver朝鮮日報）。

不過也有部分南韓網友看過影片後，質疑事件真實性，「我也看到影片，杯子和冰勺的位置其實蠻曖昧的，如果（一開始）散佈影片時就斷定他用公勺撈冰後直接在杯子吃，容易招致誤會。其實台灣當地也有很多人反韓......」（留言摘自中央日報）。

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