用公勺吃冰淇淋！3天後再訂位遭拒　韓國球隊「自摑式」回應曝

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區一家牛排館指控，日前接待一行約18人、來自韓國的高中棒球隊員用餐，未料其中1名隊員在自助吧裝盛冰淇淋時，竟反覆用公用冰勺直接對嘴吃，不衛生的舉動，讓店家將當天的冰淇淋、冰勺通通換新，損失約4000元。不僅如此，事後該棒球隊又打電話欲訂位，店家則以「行為影響到其他客人」為由拒絕。

▲一名韓國高中棒球隊員裝冰淇淋時，反覆用公用冰勺直接對嘴吃。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳姓店長表示，22日一群約18名外國人來用餐，其他客人發現該群人其中1人出現上述行為，並且錄影存證，店家了解情況後便立即向外國客試圖溝通，但由於雙方語言不通，就沒有下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳店長說，25日對方一名說國語的女性又打電話要求訂位，「我向她表明，你們的行為已經影響我們店家跟客人，所以我們沒有辦法接受你們的訂位。」他也向對方說，已將他們的行為放到粉絲團，豈料對方卻回應「能不能把影片下架？我們是韓國代表隊，有肖像權。」

▲▼當天一群韓國高中棒球隊員到牛排店用餐；其中1員直接使用公勺對嘴吃冰淇淋。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳店長無奈表示，事後店內已更換冰勺，並把桶裝冰淇淋倒掉棄用，儘管造成店家約3、4000元的損失，卻沒獲對方一句道歉。

記者求證台中市棒委會，棒委會表示，該隊伍應是韓國社區棒球隊來台灣訓練，不過該韓國球隊來台灣沒有跟官方棒球協會或台中市棒球委員會聯繫，他們自己找場地及訓練的球隊，棒委會沒有任何聯繫方式。

記者再追查，據指出，該韓國棒球隊員是一群高中生，獲邀來台參加某俱樂部的聯誼活動，俱樂部稱，「高中生的小朋友不知道這邊（台灣）的風俗，才做出這種行為，感到很抱歉。」

曾在韓國留學的李姓女子表示，韓國也有不少自助餐廳，用餐方式與台灣大同小異，拿取食物時，同樣使用公匙、公夾，用「不知道風俗」為理由，實在說不過去。