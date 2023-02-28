獨／沒道歉就走了！疑嘴舔冰勺挨轟　韓國棒球團留「這物」在台

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市太平區一間牛排館指控，日前一群韓國高中棒球隊員到店用餐，其中有人疑似將自助吧的公用冰勺挖冰淇淋直接對嘴來吃，害得店家必須將公勺、桶裝冰淇淋全換新，損失約4000元。對此，該球團否認球員有上述行為，辯稱是「拍攝角度問題」；另外，電訪過程中1名女翻譯也向媒體強調「球團會再到店家溝通」，不過牛排館陳姓店長說，事件發生後未曾接獲球團任何聯絡。據了解，該球團已於今日返回韓國，28日上午記者前往球團在台住宿的汽車旅館，發現已退房離去，僅留下一顆沾滿球場沙塵的棒球。

▲來自韓國的高中業餘棒球隊，今早將旅館退房，遺留1顆棒球在房間。（圖／記者許權毅攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，該球團是高中業餘棒球隊俱樂部，一月底時來台進行春訓，26日發生球員在台中市太平區一間牛排館，使用自助吧冰淇淋區時，疑將公勺對嘴吃冰淇淋的爭議，案經其他消費者將過程錄影，店家再將影片PO上粉絲團，引發國人議論。

▲球員疑將公用冰勺對嘴吃冰淇淋。（圖／記者白珈陽翻攝）

事情曝光後，店家曾表示「若對方道歉，我們就會將影片下架」。媒體26日致電詢問球團，1名女翻譯指出，球團教練認為是角度問題，否認球員有脫序行為，也稱將會再到牛排館跟店家溝通，談話過程態度強硬，不願道歉。

據了解，該球團在今天就會飛返韓國，記者今日上午前往球團所住的汽車旅館，業者表示，該球團已在他們旅館居住1個月，期間沒有太大動靜，不會吵鬧，今日上午7時許退房離開旅館。

房務人員在球團離開後，於房間內發現一顆棒球，不知是想表達「我們只是想專心在棒球，不願有無謂爭端」，或是單純不慎將棒球遺留在原處。

▲▼記者28日前往該球團來台時居住的汽車旅館；球團遺留一顆棒球在旅館房間。（圖／記者許權毅攝）

記者再前往牛排館，據觀察，該汽車旅館距離牛排館僅約5分鐘腳程距離。陳姓店長說，不清楚對方已於今日上午離開，但這2天，對方並無與店家聯絡，更不用說有致歉，至於接下來該如何處理，則還要跟老闆討論看看。

▲牛排館陳姓店長說，這2天未曾接獲球團聯繫。（圖／記者許權毅攝）