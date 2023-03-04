后里惡火奪3命！他工作逃一劫…父母愛兒葬火窟　慟：阿嬤剛走半年

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中后里區智生路一間透天厝4日凌晨發生嚴重火警，造成住在3樓的68歲黃姓男子、65歲妻子，與22歲孫子不幸喪生，原本也同住3樓的二兒子剛好在外地工作，沒有回家住，沒想到接到三弟打來的電話卻是噩耗，他立刻從外地返家，想到父母和愛子3名至親生死永隔，讓他忍不住痛哭不停拭淚。

▲台中后里透天厝3死惡火，因剛好在外工作沒回家躲劫的二哥（左）不忍難過拭淚。（圖／記者白珈陽攝，下同）



前一晚因為在外工作，逃過一劫的黃姓男子，在得知消息後馬上趕回來，並強忍悲傷在靈堂處理後事，他在接到三弟的電話說「家裡著火了」後，第一時間就趕回家，他悲痛說兒子明明眼睛還微微張開，不到5分鐘救護人員就喊OHCA（失去生命跡象），接著也陸續接到爸爸、媽媽的死訊。

黃姓男子告訴記者，起火的3樓有神明廳，平時會燒香，而且阿嬤也剛過世半年左右，依照習俗家裡並沒有點蠟燭，電視機也不算老舊，目前還不清楚起火原因。

這起火警發生在4日凌晨2時27分，據獲救的黃家三兒子表示，他的父親、母親、二哥的兒子同住3樓，自己則睡在2樓，而事發時他聽見3樓傳出爆炸聲響，於是立即逃出屋外求救。

警消獲報到場，緊急將受困3樓的4人救出，其中44歲黃家大兒子燒燙傷，但意識清楚，不過其餘祖孫3人已沒了呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治；由於這棟透天厝3樓多為木造易燃隔間，造成火勢一發不可收拾，進而釀成3死1傷悲劇，不過詳細的起火原因仍待近一步調查釐清。

▼台中后里透天厝大火現場燒得一片焦黑。（圖／民眾提供）