▲境外傳輸污染移入，桃園聯合北部四縣市共同應變。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市境內2日上午6時起，出現桃園、中壢、平鎮、大園、龍潭等區空品監測站陸續惡化，市府環保局依據市內6處空品監測站及環保署空品監測資料顯示，係因環境風場為東北風所挾帶大量境外傳輸污染，主要污染物為PM2.5，為舒緩桃園地區空品情形，主動聯合北北基等環保局，啟動跨縣市聯合應變作為，減少境外污染帶來的影響。

市府環保局表示，針對桃園等五個地區今日出現空品陸續惡化情形，該局依據相關規定執行污染源管制及應變作為，執行中級預警防制措施應變作為，於固定污染源部分，透過要求大廠減量、通報並查核污染排放量大的廠家及檢視污染物監測數據等；逸散污染源部分，巡查轄內營建工地，要求物料堆置、裸露地表及車行路徑加強灑水。

移動污染物部分，則針對本次空氣品質較不良區域觀音區執行柴油車車牌辨識、目視判煙及攔檢作業，另針對機車進行路邊攔查。期待透過多項污染應變作為，降低本地的污染排放，以減少境外污染帶來的影響。

桃園市統計北北基桃四縣市共聯合查核52家工廠、90處工地、75處餐飲業及露天燃燒熱點，針對車流較大之路段共攔檢2,557輛柴油車、3,191輛機車及車牌辨識高污染車輛；各縣市環保局亦通知轄內126家大型工廠採取排放減量，各區環境清潔大隊及工廠、工地同時協助加強道路洗掃作業共286.5公里，本次台灣西半部受境外污染及擴散不良等自然環境因素所致空品不良已於2日下午獲得改善。環保局將持續監控空品變化情形，並依「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定執行相關應變事宜，維護民眾優質的生活環境。