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企業善心物品捐資收個體戶　桃園環保局春節前夕關懷送暖

▲桃園企業善心物品捐資收個體戶

▲桃園企業善心物品捐資收個體戶。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區從事回收個體業的黃郭女士說，夫妻兩人由於身體健康因素，生活相當清苦，在里長的鼓勵下自109年起加入關懷計畫，迄今共獲得6萬的補助金額，就近收取社區的資源回收物，兌換關懷計畫的補助金來減輕生活的重擔。

農曆年前夕，環保局長陳世偉偕環境清潔稽查大隊長羅文林與永豐餘工業 (新屋廠)高級專員楊文科、中平里長顏秀錦12日聯袂拜訪資收個體業黃郭女士，送上代表企業愛心致贈的白米、應景的香腸禮盒與衛生紙等年節物資，及加碼紅包，和環保局也提供米麵食及罐頭等關懷物資箱，讓個體業者能過個暖心的春節。

環保局表示，近幾年雖受疫情影響，但環保局仍積極輔導與關懷個體業者，並協助強化資源回收工作，特別是桃園市成立了156站桃樂資收站，除了提供個體業者及市民便利多元化的資源回收管道外，鑑於中、低收入戶的資收個體業者經濟相對弱勢，且收入不穩定，環保局與環保署自108年起共同推動「資收關懷計畫」。

▲桃園企業善心物品捐資收個體戶

針對不同的資收物制訂補貼金，提供「保價回收補助」以高於市場價格的補助單價收購資收物，政府帶頭來提高回收意願，加碼補助金每月最高可請領5,000元，桃園市111年也獲環保署給予支持追加補助金額，已經有2,804人次參與，申請補助金額達1千萬，讓資收個體業者獲得實質助益。

自111年起配合政策擴大關懷強度，環保局增加推動「投保微型保險」及「資源回收業者巡迴服務團」，除了避免資收個體戶因撿拾意外，而導致經濟窘境；更協助規劃貯存環境，協助清潔及消毒，提升資收個體戶的環境衛生。同時，環保局完成66位個體戶微型保險投保及13處資源回收業者巡迴服務，到府收購資源回收物約7.9噸、協助清除廢棄物約3.8噸，今(112)年也將持續辦理各項資收關懷工作，提供個體業者實質補助與支持，雙管齊下讓資收個體業者生活、安全、環境免煩惱。

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