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撕小廣告享好康！　桃園年約撕除129萬張違規廣告單

▲桃園年約撕除129萬張違規廣告單

▲環保局長陳世偉公開抽出電視等大獎。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園環保局首創的「撕小廣告換好禮」活動，桃園市民於111年約撕除12,970公斤（約129萬張）的違規廣告單，民眾參與相當踴躍，共兌換約12萬元的禮券與21萬元的市民卡加值金，同時發放了6,482張抽獎券。環保局長陳世偉15日公開抽出3部價值3萬多元的65吋液晶電視等大獎。

▲桃園年約撕除129萬張違規廣告單

「撕小廣告換好禮」活動鼓勵市民朋友逗陣撕小廣告，民眾只要撕滿2公斤的小廣告（大約為200張A4廣告紙），就可兌換50元超商禮券與抽獎券1張。據統計，近8年以來從市民朋友的手中已撕除約2,020萬張違規廣告單，兌換超過481萬元禮券及市民卡（桃樂卡）加值金。

陳世偉局長表示，違規小廣告除了違反廢棄物清理法跟電信法之外，如果房仲業廣告單上沒有註明經紀業名稱，也違反了不動產經紀業管理條例，將移請地政局依法裁罰，可裁罰6到30萬元罰款，遠超過廢棄物清理法最高6,000元的罰鍰。111年查獲5案移請地政局並辦理裁罰處分在案，呼籲房仲銷售業者，有廣告行銷需求應善用合法管道宣傳，或是付費申請公有路燈桿、公設廣告欄合法張貼廣告，切勿便宜行事、以身試法。

陳世偉局長說明，桃園市升格以來迅速翻轉與進步，各重劃區發展的建案，也讓違規小廣告逐日俱增，市容破壞首當其衝；不肖業者張貼違規廣告的時間，多在夜間或清晨清潔隊尚未執勤前，在每日約150名人力，執行違規廣告物稽查處分與撕除的勤務下，仍然防不勝防，因此希望結合市民朋友的力量，增加環境清潔量能。111年環境清潔稽查大隊自行清除違規廣告物約102萬件，其中依電信法停話6,597件、依廢棄物清理法告發684件，罰款約為239萬元。而民眾撕除違規廣告物則多達129萬件，約為清潔隊員的1.3倍，是市容維護的最大幕後推手。

「撕小廣告換好禮」中獎名單及領獎方式於16日公布在桃園市政府環境清潔稽查大隊官網(https://www.tyemid.gov.tw/)，請得獎者把握領獎時間，於3月15日前憑摸彩券正本及身分證，至環保局環境清潔稽查大隊辦公室(桃園市桃園區法治路1號)領獎。

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