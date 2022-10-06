桃園環保局《SDGs實踐講堂》　13、14日舉辦認識永續企業

▲環保局長呂理德帶領民眾，參觀中台環境科技公司。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了深化民眾對SDGs的認知、以及擴大對SDGs的參與，桃園市環保局舉辦《SDGs實踐講堂》，6日首場活動由環保局長呂理德帶領近30位民眾參觀中台環境科技公司具體實踐SDGs的成果，藉由導覽及對話中，引導民眾對永續未來的具體體驗與想像。第二階段《SDGs實踐講堂》於10月13、14日舉辦，歡迎民眾報名參加。

環保局指出，位於桃園環保科技園區的的中台環境科技公司，是一間秉持「利用厚生」的理念，持續創新發展原料化、材料化、能源化的循環經濟解決方案，主要經營廢光源、廢印刷電路板之資源化、廢複合材料熱裂解處理、綜合廢棄物焚化發電及底渣再利用，提供全方位資源循環處理方案。

SDGs（Sustainable Development Goals）是聯合國在2015年提出的「2030永續發展目標」，有17個永續發展目標，其中又涵蓋169項細項目標、230個參考指標。SDGs 包含消除飢餓、促進性別平權、負責任的生產與消費、減緩氣候變遷等17個永續發展目標，藉此引導政府、企業、民眾，透過每次的行動與決策，一起努力達到永續發展的可能。