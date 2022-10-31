▲桃園環保局鼓勵循環杯再加碼，一次省10元。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局31日表示，自110年起與市府周邊飲料店及連鎖便利商店，合作試辦循環杯省5元的「桃園市循環杯共享平台」活動，已逐漸形成風氣。全國自7月起環保署推動新制上路，要求四大場所提供民眾自帶環保杯優惠5元措施。

為推行非一次性餐具飲料杯，環保局決定再祭出好康加碼，環保局即日起每周五辦理「五告環保循環杯省10便利又減廢」活動，民眾前往與環保局合作循環杯使用的店家，就能免費租借循環杯購買飲品，立即享有飲品折價10元優惠，其中5元為自備環保杯店家優惠，另外5元由環保局加碼，使用循環杯好康雙加碼好康到年底。截至目前為止已有36家市府週邊及六和商圈便利商店響應。

環保局說，推廣至今循環杯使用已超過8,893杯，高度相當於3.5座101大樓；一次用飲料杯雖有便利性，衍生的環境負荷十分沉重，據環保署調查統計，國人平均1年使用155個飲料杯，若以桃園市人口數227萬人推估，1年約使用3.5億個飲料杯，如何從源頭減量，讓生活中的常喝的飲料杯，能夠同時兼具便利性與循環再利用，這也是催生環保局積極的推動循環杯的初衷。