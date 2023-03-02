立榮班機「引擎故障」掉頭！運安會證實「沒起火爆炸」不立案調查

▲立榮航空班機引擎故障。（圖／記者林名揚翻攝）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空今(2日)早上一架從金門飛往高雄的班機發生「引擎故障」事件，機上乘客目睹引擎疑似冒出火光。國家運輸安全調查委員會調閱機上記錄器後，確認引擎並未起火或爆炸，零組件也沒有遺失，因此運安會不會立案調查，後續移交由民航局調查。

故障飛機上的機上的男乘客指出，飛行途中引擎故障，整個噴火出來「大家嚇壞了」，並說當時狀況真的很可怕，還有人嚇得在機上當場合掌祈禱，最後順利返抵金門。另名男乘客表示，飛機起飛後不久，左邊的引擎突然有火光，引擎隨後就失效讓飛機有點搖晃。

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運安會執行長林沛達表示，經調閱機上記錄器，確認引擎並未起火、爆炸，零組件也沒有遺失，不屬於重大飛航事故調查處理規則內的項目，因此不在運安會調查範圍內。

林沛達表示，該事件調查權將移交民航局處理，後續若有其他說明，也都由民航局一併公布。

立榮航空表示，今日B7-8912由金門飛往高雄航班，上午9點15分起飛後引擎發生異常訊號，機長為確保飛航安全，依標準作業程序返航金門，航機已於9點45分安全降落於金門機場。該航班機型為ATR72-600，旅客共計9人，後續將視旅客需求安排替代航班。