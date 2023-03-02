醫院門口販毒！清潔工嫌藥頭賺太多　下班變身安毒外送員

記者張君豪／台北報導

台北市某教學醫院的正職清潔工梁男（50歲、槍砲、毒品、竊盜等前科）有固定工作卻積極協槓人生；沾染吸食安毒惡習的他，感到工作微薄薪資無力支付他日常購毒解癮開銷，居然異想天開購買更多安非他命毒品，利用下班時間開車外出運送販賣毒品。梁發現「外送毒品」比正職工作還好賺，利用下班間兼差當安毒外送員，未料早遭警方鎖定，南港警方2月13日將他拘提到案，在他座車上查扣3包安非他命、吸食器、磅秤等贓證物。

▲梁嫌因在北市醫院院區、停車場販毒，遭警方逮捕並起獲安毒等贓證物。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

據了解，梁嫌現居北市南港區昆陽街一帶，與父母同住，平在北市某教學醫院擔任清潔工，他為籌措吸毒費用，加上覺得上游藥頭賺太多，索性自己下海改當小藥頭，拿貨量從一次0.3-1公克安毒增量到一次批購5-10公克安毒，自己吸食解癮外，也透過手機LINE通訊軟體在毒友圈販售。

警方日前接獲線報指出，梁男從去年12月起，開始開車在南港區公共停車場、醫院門口外賣安非他命，警方認為事證明確，日前向士林地院申請搜索票後，日前在南港區昆陽街一處停車場，趁梁嫌下班返家停車時發動搜索，當場在梁嫌座車扶手箱內搜出安非他命3包、吸食器、電子磅秤、分裝袋及行動電話等證物、並將他當場逮捕。

梁嫌到案後坦承持有吸食及販賣毒品，並表示「一次買多可以壓低售價，吃剩的再買朋友」、「進出價差我就可以吃免錢安毒」，言談間頗感自豪；警方指出，梁嫌涉嫌販賣2級毒品行為，加上落網後拒絕供出毒品來源及下游買家，警訊後依觸犯《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

南港警方藉此案例呼籲：製造、運輸、販賣第二級毒品係處無期徒刑或十年以上有期徒刑之重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，淨化社會治安。

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