賓士妹喝通宵撞車逃逸「逃1.5Km被捕」　酒測超標嬌喊：我死了啦

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名32歲的余姓女子，從事中古車業務工作，日前和友人喝通宵後，隔天一大早直接開著公司的賓士車去上班，不料因酒精未退，撞上停在路邊的車子後肇事逃逸，自己的車頭也毀損，在場車主立即報警，警方追捕1.5公里後鳴笛攔下，身材高挑的長髮正妹一臉無辜，一開始辯解沒有喝酒，後來一聽酒測值高達0.84mg/l，嬌喊著「我死了啦」。

▲▼1名高挑長髮正妹喝通宵，隔天撞車，一聽酒測值，嬌喊「我死了啦」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局日前上午獲報，他停在路邊的車被人開車撞毀後逃逸，由於肇事車是紅色賓士，目標清楚，員警於是一路追捕，很快就找到並鳴笛攔下。

賓士車駕駛余女下車後，一開始還辯稱自己沒喝酒，當員警詢問為何撞到車後還逕行離去，余女無辜地聲稱有告知對方已報警才離開，不過當場被員警打臉，余女根本沒報警。

員警對余女施予酒測後，酒測值高達0.84mg/l，余女一聽焦急的說「我死了啦」，原來，她開的是公司車，不但要負酒駕刑責、賠對方修理費，公司賓士的車損恐怕要賠償更多。

余女哀怨的說，昨天晚上參加餐敘，喝了2杯威士忌、清酒等，隔天一大早直接開車去上班，但因宿醉頭暈，原本想停路邊休息，不慎擦撞路邊車輛。

警方訊問後，依道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月之外，余女酒駕刑責依公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。