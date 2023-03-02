　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

▲▼立法院內政委員會 內政部長林右昌聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會今日（2日）將審查「國定假日法」草案，朝野立委紛紛提案增加國定假日。時代力量主張19天國定假日、國民黨立委陳玉珍要求增加八二三砲戰紀念日、王鴻薇呼籲情人節放假、民進黨立委林靜儀則認為應增加客家日、原住民族日、國際移民日。對於討論過程，內政部長林右昌會前受訪時僅表示，今天很多提案，那就再看委員討論的結果。

現行國定假日的法源依據為內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日包括元旦、除夕、春節3天、2月28日和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節及國慶日，共11天；另外，5月1日勞動節勞工可以放假，軍人也可以在9月3日軍人節休假一天。

立法院內政委員會2日將審查「國定假日法」草案，時代力量黨團主張新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日、8月1日原住民族正名紀念日、9月28日教師節、12月10日世界人權暨美麗島事件紀念日，再加上原本的國定假日和勞動節等等，希望能讓全國受僱者都能一致享有19天國定假日。

對於國定假日草案審議，內政委員會2日召開會討論，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席，朝野立委也相當關心。林右昌受訪時僅表示，今天有很多不同提案，相關審議就看委員討論結果。

對於基進黨爆料，有基層里長赴陸和國台辦主任宋濤會面。對此，林右昌表示，這一部分要再了解，涉及兩岸問題要跟陸委會再了解。

對於提案國定假日草案，時代力量立委王婉諭表示，將原本只由行政命令規範國定假日修正到法律位階，保障勞工休假權利，台灣勞工長工時問題舉世問名，但這次補休的調整，讓民眾高達6次補班，二月更連續兩次。

王婉諭指出，落實周休二日是總統的承諾，但現在的排班方式是對週休二日承諾的破壞，要同時達到週休二日跟夠長連假，要有夠多國定假日，因此提案修法將現行12日國定假日提高到19日。

國民黨立委陳玉珍則表示，二二八事件已經變成政治提款機，跟金門人無關，更該紀念的是八二三砲戰、抵禦外敵、鞏固中華民國發展。

ET快訊
最多休19天！立院今審國定假日法　林右昌回應了
快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批日媒胡說八道
斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！　忍2年受不了開腔
快訊／李敏鎬爆違法！　遭追討數億GG了
獨／剛分手就爆新戀情！　徐凱希同遊「富二代」韓國滑雪
江湖「一瘋一神經」！　瘋琴黑歷史起底
騎士爆頭慘死畫面曝！　駕駛肇逃：我也會怕啊
國定假日法今審查　最高1年放19天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天、王鴻薇盼休情人節

林鶴明任媒體行銷長　藍委批替「綠營養網軍」

盧秀燕談總統大選　鬆口表態「不考慮當副手」

AIT主席莫健退休！　白宮中國資深主任接任

詹江村就是愛稱對岸「中國」　反嗆：不在乎國民黨開除我黨籍

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

侯友宜出戰2024總統恐挨批「落跑」　盧秀燕：有心要選都不是問題

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天、王鴻薇盼休情人節

林鶴明任媒體行銷長　藍委批替「綠營養網軍」

盧秀燕談總統大選　鬆口表態「不考慮當副手」

AIT主席莫健退休！　白宮中國資深主任接任

詹江村就是愛稱對岸「中國」　反嗆：不在乎國民黨開除我黨籍

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

侯友宜出戰2024總統恐挨批「落跑」　盧秀燕：有心要選都不是問題

提前返鄉掃墓！3／19北返較滿　高鐵再加開2班次「明起開搶」

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

蔡天鳳死9天仍找不到全屍！網憂兇手恐輕判　律師揭「有1部位」就能定罪

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

爆2例本土猴痘！今要開專家會議　薛瑞元：增加採購疫苗是必要的

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

湖人拚季後賽大危機！　「一眉」戴維斯又成痛痛人缺陣

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

立院明審國定假日　立委提823紀念日、原住民族日放假

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

盧秀燕表態：不考慮當副手

就叫對岸中國　詹江村：不在乎黨籍

侯友宜出戰2024總統恐挨批「落跑」　盧秀燕：有心要選都不是問題

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

AIT主席莫健退休！接任人出爐

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

曾吃閉門羹！　盧秀燕曝新舊內閣差異讚：身段柔軟很多

更多熱門

相關新聞

警勤加給28年未調升　林右昌力挺提高

警勤加給28年未調升　林右昌力挺提高

警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4%，且自民國84年迄今已累計增加33%，但警察人員勤務加給近30年未隨同軍公教人員待遇調漲，考量警勤加給久未調整，已難以衡平警察人員當前之工作負荷、自身醫療與家庭照顧所需。針對此問題1日內政部長林右昌在立法院備詢時為基層警員請命，希望野立委及各界都能支持調升警勤加給，提升警察待遇。

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部澄清

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部澄清

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像

吳欣岱喊「不擔心高嘉瑜分票」

吳欣岱喊「不擔心高嘉瑜分票」

台灣基進：蔣萬安該為兩蔣殺人罪道歉

台灣基進：蔣萬安該為兩蔣殺人罪道歉

關鍵字：

林右昌內政部國定假日陸委會台灣基進

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

兆豐產「防疫險虧損」不發股利！　衝擊金控逾49萬股民

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面