最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會今日（2日）將審查「國定假日法」草案，朝野立委紛紛提案增加國定假日。時代力量主張19天國定假日、國民黨立委陳玉珍要求增加八二三砲戰紀念日、王鴻薇呼籲情人節放假、民進黨立委林靜儀則認為應增加客家日、原住民族日、國際移民日。對於討論過程，內政部長林右昌會前受訪時僅表示，今天很多提案，那就再看委員討論的結果。

現行國定假日的法源依據為內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，規定國定假日包括元旦、除夕、春節3天、2月28日和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節及國慶日，共11天；另外，5月1日勞動節勞工可以放假，軍人也可以在9月3日軍人節休假一天。

立法院內政委員會2日將審查「國定假日法」草案，時代力量黨團主張新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日、8月1日原住民族正名紀念日、9月28日教師節、12月10日世界人權暨美麗島事件紀念日，再加上原本的國定假日和勞動節等等，希望能讓全國受僱者都能一致享有19天國定假日。

對於國定假日草案審議，內政委員會2日召開會討論，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席，朝野立委也相當關心。林右昌受訪時僅表示，今天有很多不同提案，相關審議就看委員討論結果。

對於基進黨爆料，有基層里長赴陸和國台辦主任宋濤會面。對此，林右昌表示，這一部分要再了解，涉及兩岸問題要跟陸委會再了解。

對於提案國定假日草案，時代力量立委王婉諭表示，將原本只由行政命令規範國定假日修正到法律位階，保障勞工休假權利，台灣勞工長工時問題舉世問名，但這次補休的調整，讓民眾高達6次補班，二月更連續兩次。

王婉諭指出，落實周休二日是總統的承諾，但現在的排班方式是對週休二日承諾的破壞，要同時達到週休二日跟夠長連假，要有夠多國定假日，因此提案修法將現行12日國定假日提高到19日。

國民黨立委陳玉珍則表示，二二八事件已經變成政治提款機，跟金門人無關，更該紀念的是八二三砲戰、抵禦外敵、鞏固中華民國發展。